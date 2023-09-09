İran'ın Paris Büyükelçiliği Saldırıya Uğradı - Son Dakika

İran'ın Paris Büyükelçiliği Saldırıya Uğradı

İran\'ın Paris Büyükelçiliği Saldırıya Uğradı
Son Güncelleme: 09.09.2023 22:48

İran'ın Fransa'nın başkentindeki Paris Büyükelçiliği, rejim karşıtı gruplara mensup kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü ve küçük çaplı hasar meydana geldi. Saldırganların yakalanması için gerekli girişimlerde bulunuldu.

İran'ın Fransa'nın başkentindeki Paris Büyükelçiliğinin "rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler" tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Paris Büyükelçiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, büyükelçiliğin konsolosluk bölümünün giriş kapısı rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Saldırı sonrasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının kısa sürede söndürüldüğü aktarıldı.

Yangında küçük çaplı hasar meydana geldiği ve saldırıdan sonra kaçan saldırganların tespit edilip yakalanması için Fransa Dışişleri Bakanlığı ve polis yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İran'ın Paris Büyükelçiliği Saldırıya Uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'ın Paris Büyükelçiliği Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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