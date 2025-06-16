İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'dan İsrail\'e 370 füze! Demir Kubbe\'yi bu yöntemle delmişler
16.06.2025 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'dan İsrail\'e 370 füze! Demir Kubbe\'yi bu yöntemle delmişler
Haber Videosu

İran, İsrail'in 13 Haziran Cuma günü başlattığı operasyona misilleme yaparak art arda saldırılar düzenlerken, Tel Aviv'i toplamda 370 füzeyle hedef aldı. İran füzelerinin, İsrail'in çok katmanlı savunma sistemlerinin birbirini hedef almasına neden olan yeni bir yöntemle Demir Kubbe'yi atlatmayı başardığı ortaya çıktı.

İran ile İsrail arasındaki savaş 4. günde devam ediyor. Cuma günü İsrail'in başlattığı operasyona misilleme yapan İran'ın bugüne kadar toplam 370 füze fırlattığı açıklanırken, bu füzelerin İsrail'in Demir Kubbesi'ni nasıl aştığı ise merak konusuydu.

DEMİR KUBBE'Yİ ATLATMAYI BAŞARDILAR

İsrail'in saldırılarına cevaben İran hafta sonu Tel Aviv de dahil İsrail'in merkezi yerleşim birimlerine güçlü saldırılar düzenlemeye başladı. Öne çıkan detay ise şu oldu: İran'ın füzeleri, İsrail'in gelişmiş Demir Kubbe savunma sistemini atlatarak hedefe nüfuz etti ve burada ciddi hasara yol açtı.

HEDEFLİ SALDIRIYI DURDURMADA BAŞARISIZ OLDU

İsrail'in çok bilinen Demir Kubbe hava savunma sistemi, Hamaney liderliğindeki İran İslam Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen hedefli saldırıyı durdurmada başarısız oldu.

BİRBİRİNİ HEDEF ALAN SİSTEM

İran Devrim Muhafızları, son saldırının İsrail'in çok katmanlı savunma sistemlerinin birbirini hedef almasına neden olan yeni bir yöntemle gerçekleştirildiğini ve İran'ın tam da bu sayede birçok hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.

Daha önce İsrailli yetkililer çeşitli kereler 'Demir Kubbe' savunma sisteminin yüzde 100 etkili olmadığını dile getirmişti ancak şu anda tahmin edilen başarılılık oranı Avrupalı savunma siteleri ve Bulgarian Military gibi çeşitli kaynaklara göre uzun menzilli balistik füzelere karşı yüzde 20 ila yüzde 30 arasında.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Tel Aviv, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    370 ten 3 tanesi vurdu sadece :) adamlar senin genelkurmaybaşkanını yatağında vurdu dedeeeeeeeeeeee 4 5 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    israil oranızı buranızı delmiş haberleri yok molla bozuntularının. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

13:59
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu Ünlü tatil beldesi Marmaris’te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
12:53
Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı İşte konuşulan rakam
Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı! İşte konuşulan rakam
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
19:52
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:41
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı
Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
18:55
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 14:13:08. #7.11#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.