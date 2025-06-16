İran\'dan İsrail\'e 370 füze! Demir Kubbe\'yi bu yöntemle delmişler

İran ile İsrail arasındaki savaş 4. günde devam ediyor. Cuma günü İsrail'in başlattığı operasyona misilleme yapan İran'ın bugüne kadar toplam 370 füze fırlattığı açıklanırken, bu füzelerin İsrail'in Demir Kubbesi'ni nasıl aştığı ise merak konusuydu.

DEMİR KUBBE'Yİ ATLATMAYI BAŞARDILAR

İsrail'in saldırılarına cevaben İran hafta sonu Tel Aviv de dahil İsrail'in merkezi yerleşim birimlerine güçlü saldırılar düzenlemeye başladı. Öne çıkan detay ise şu oldu: İran'ın füzeleri, İsrail'in gelişmiş Demir Kubbe savunma sistemini atlatarak hedefe nüfuz etti ve burada ciddi hasara yol açtı.

HEDEFLİ SALDIRIYI DURDURMADA BAŞARISIZ OLDU

İsrail'in çok bilinen Demir Kubbe hava savunma sistemi, Hamaney liderliğindeki İran İslam Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen hedefli saldırıyı durdurmada başarısız oldu.

BİRBİRİNİ HEDEF ALAN SİSTEM

İran Devrim Muhafızları, son saldırının İsrail'in çok katmanlı savunma sistemlerinin birbirini hedef almasına neden olan yeni bir yöntemle gerçekleştirildiğini ve İran'ın tam da bu sayede birçok hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.

Daha önce İsrailli yetkililer çeşitli kereler 'Demir Kubbe' savunma sisteminin yüzde 100 etkili olmadığını dile getirmişti ancak şu anda tahmin edilen başarılılık oranı Avrupalı savunma siteleri ve Bulgarian Military gibi çeşitli kaynaklara göre uzun menzilli balistik füzelere karşı yüzde 20 ila yüzde 30 arasında.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.