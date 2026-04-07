İran, İsrail\'e Saldırı Düzenledi

İRAN, İsrail'in Kum kenti yakınlarında bir demir yolu köprüsüne saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran basını, ABD ile İsrail'in, Kum kenti yakınlarını hedef aldığını duyurdu. Haberde, Kum Valiliği'nin saldırıyla ilgili açıklama yaptığı belirtilerek, "Kum kentinin dışında ve eyaletin batısındaki kentin iletişim hatları üzerindeki köprülerden biri, Amerikan-Siyonist düşman füzeleriyle saldırıya uğradı" ifadeleri kullanıldı.