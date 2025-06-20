İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz - Son Dakika
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Dünya

İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz

İran: İsrail\'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
20.06.2025 13:11
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail saldırıları durmadıkça, müzakerelerin söz konusu olmayacağını yineledi. ABD ile hiçbir görüşme ve temasın olmadığını da dile getiren Erakçi, Washington yönetiminin müzakere talebinde bulunduğunu ancak İran'ın bunu kabul etmediğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla Cenevre'de düzenlenecek görüşme öncesi Tahran'da açıklamalarda bulundu.

Erakçi, "Biz, ABD'yi İran'a yönelik saldırıda İsrail'in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken, ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz" dedi.

ABD'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİLER

ABD ile hiçbir temas ve görüşmenin olmadığını dile getiren İranlı Bakan, Washington yönetiminin müzakere talebinde bulunduğunu ancak İran'ın bunu kabul etmediğini söyledi.

"CENEVRE MÜZAKERELERİMİZİN KONUSU NÜKLEER PROGRAM"

Cenevre'de bugün düzenlenecek toplantıya değinen Erakçi, "3 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi, benimle bir görüşme talebinde bulundu. Cenevre müzakerelerimizin konusu nükleer programdır. Avrupa ülkeleriyle diyalog konusunda hiçbir engelimiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Füze konusuyla ilgili kimseyle hiçbir görüşme yapmadıklarının altını çizen Erakçi, "Savaşın sona erdirilmesi talebi şimdi başlamış olup, bundan sonra daha da artacaktır" diye konuştu. Tahran yönetimi, daha önce de İsrail saldırıları durmadıkça, müzakerelerde bulunmayacaklarını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 227 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Washington, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bilgehan Göktürk:
    İran sonnuna kadar haklı.Sen durup dururken gel sen adama saldır.Sonra müzakereden bahset...Yok öyle bir dünya...İranının en büyük hatası bu kadar zayıf olmamalıydı...Orda Çin var...Çin'den gerekli alt yapıyı oluşturacak yardımı almalıydı...Şu ana kada sadece füzeyemi yatırım yaptın?Elinde caydırıcı bir şey yoksa bunlar bu saatten sonra hiç durmaz!! 25 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sen haklısın iran abd başkanı malesef Netanyahu trap değil 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Bu İran daha düne kadar suryede binlece Müslüm sünü öldürdü şia böle şia şöledir vaz veren hocaları dinledik bu gün istediğiniz oluyor İşte daha ne istiyorsunuz 2 3 Yanıtla
  • Mehmet Dikmen:
    ABD ve İsrail rejim değişikliği istiyor...... Tıpkı ırak ve Suriye de olduğu gibi..... Asıl amaç aynı senaryoyu Türkiye de uygulayıp hem orta doğuda büyük İsrail devleti kurmak hem de bu bölgenin yer altı ve yer üstü zenginliğini kullanabilmek için...... Ve şuana kadar yaptıkları hamleler yerinde....... Bölgede oluşturdukları düzensiz göç politikasıyla beraber ajanlar rahat rahat iç karışıklık yapabiliyor. 1 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Libya, Irak, Mısır, Suriye Tüm Güçlü Ülkeler İşgal Edilip Kendi Adamlarını Lider Ettiler.. Büyük Ortadoğu Projesi Yolunda Tek Engel Son olarak Güçlü Ülke İRAN Kaldı. Bunuda Ele Geçirirlerse (BOP) Dünya Düzeni Tamamen Değişip Tek Hakimiyet Amerikanın Olacaktır. 0 0 Yanıtla
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