İran, Komşulara Değil ABD Üslerine Saldırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Komşulara Değil ABD Üslerine Saldırıyor

İran, Komşulara Değil ABD Üslerine Saldırıyor
07.03.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, askeri operasyonların ABD üslerini hedef aldığını vurguladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerini sürdürme kararlılığını vurgulayarak, düzenlenen askeri operasyonlarda komşu ülkelerin değil, bölgedeki ABD askeri üslerinin hedef alındığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkesinin iyi komşuluk ilişkilerine verdiği öneme değinerek, "İran İslam Cumhuriyeti, bölge ülkeleriyle iyi komşuluk, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkilerin sürdürülmesine ve devam ettirilmesine her zaman vurgu yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırılara karşı sessiz kalmayacağını belirten Pezeşkiyan, "Bu durum, İran'ın ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırganlığına karşı kendini savunma konusundaki doğal hakkını ortadan kaldırmaz. Ülkemizi savunmak için canımız pahasına duruyor ve direniyoruz" açıklamasında bulundu.

Operasyonların hedef gözetilerek yapıldığını kaydeden Pezeşkiyan, "İran'ın savunma operasyonu, yalnızca İran ulusuna yönelik saldırgan eylemlerin kaynağı ve başlangıç noktası olan hedef ve tesisleri kapsamaktadır ve biz bunları meşru hedeflerimiz olarak görüyoruz. Dost ve komşu ülkelerimize saldırmadık; aksine bölgedeki ABD askeri üslerini, tesislerini ve imkanlarını hedef aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mesud Pezeşkiyan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Komşulara Değil ABD Üslerine Saldırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Kur’an-ı Kerim okunurken füze attılar Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi Bu kez de Beyrut’u vurdu İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi! Bu kez de Beyrut'u vurdu
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:11:13. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, Komşulara Değil ABD Üslerine Saldırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.