İran Meclis Başkanı\'ndan ABD\'ye Yanıt

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD basınında yer alan Tahran ile Washington'ın anlaşmaya yakın olduğu yönündeki iddianın doğru olmadığını bildirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerikan basınında yer alan Tahran ve Washington yönetimlerinin anlaşmaya çok yakın oldukları iddiasına ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Kalibaf, sanal medyada doğrulanmamış ve kaynaksız iddialarla alay etmek için kullanılan ve kabaca 'Bana güven kardeşim' anlamına gelen 'Source: Trust Me Bro' ifadesine gönderme yaptı. Kalibaf, Amerikan basınındaki haber için İngilizce 'sahte', 'uydurma' anlamına gelen 'faux' kelimesine atıfla 'Fauxios Operasyonu' değerlendirmesinde bulundu. Kalibaf, "Operation Trust Me Bro başarısız oldu. Şimdi Operation Fauxios ile rutine geri dönüyoruz" dedi.