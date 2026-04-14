İran-Pakistan Müzakereleri İlerliyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan'da yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ancak anlaşmanın İran'a bağlı olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bir Amerikan haber kanalına verdiği mülakatta, Pakistan'da İran ile yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Masadaki İran heyetinin nihai bir anlaşmaya imza atma yetkisinin bulunmadığını ifade eden Vance, ABD heyetinin bu gerekçeyle görüşmelerden ayrıldığını ileri sürdü.

Masada henüz bir mutabakat sağlanamamasına karşın taraflar arasında ciddi bir ilerleme kaydedildiğini aktaran Vance, iki ülke hükümetlerinin ilk kez bu kadar üst düzey bir temas gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Yeni görüşmelerin yapılıp yapılmayacağına ve nihai bir anlaşmaya varılıp varılmayacağına dair kararın tamamen Tahran yönetiminde olduğunu belirten Vance, topun İran sahasında olduğunu savundu.

İran'ın ekonomik açıdan normal bir ülke statüsüne kavuşabilmesi için gereken temel şarta da değinen Vance, Tahran yönetiminin nükleer silah programından tamamen vazgeçmesi gerektiğini bildirdi.