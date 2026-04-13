Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı - Son Dakika
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı

Evlenmek için Aksaray\'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
13.04.2026 21:58
Ankara'dan 2 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşı ile evlenmek için Aksaray'a gelen 19 yaşındaki genç kız evlenmekten vazgeçince otogara kendisini almayan gelen ailesi ve erkek tarafı arasında kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı kavgada, 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara'dan Aksaray'a evlenmek için giden 19 yaşındaki genç kız, evlenmekten vazgeçince ailesi ve erkek tarafı arasında kavga çıktı. Kavga sonucunda 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

ÖNCE EVDEN KAÇIP AKSARAY'A GELDİ

Olay, akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki M.K. isimli genç kız, 2 yıldır görüştüğü Aksaraylı gençle evlenme kararı aldı. Ailesinin evlenmesini istememesi üzerine genç kız, bugün evinden kaçarak Aksaray'da evlenmek istediği gencin yanına geldi.

Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı

EVLENMEKTEN VAZGEÇİNCE KAVGA ÇIKTI

Genç kız, ailesinin ikna etmesi üzerine evlenmekten vazgeçince tekrar Ankara'ya dönmek için otogara gitti. Bu sırada kızlarını ikna eden aile de araçlarına binerek Aksaray'a geldi. Kızlarının otogarda olduğunu öğrenince otogara gelen aile erkek tarafıyla karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi yaralandı.

Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Otogar esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otogara gelen asayiş ekipleri tarafların kalabalık olması üzerine takviye ekip isterken, bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip yönlendirildi. Polisler kısa sürede kavgayı ayırdı. 2'si kadın 8 kişinin gözaltına alındığı olay, polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı - Son Dakika
