25 yıllık bina saniyeler içinde yıkıldı! Sebebi deprem değil
25 yıllık bina saniyeler içinde yıkıldı! Sebebi deprem değil

13.04.2026 22:21
ABD’nin Florida eyaletindeki Miami sahil şeridinin simge yapılarından 23 katlı Mandarin Oriental Oteli, iki yıllık titiz bir planlama sürecinin ardından kontrollü patlama yöntemiyle yıkıldı. Gündüz havai fişekleri eşliğinde saniyeler içinde yerle bir olan ikonik binanın yıkımı sırasında oluşan dev toz bulutu çevrede paniğe neden olurken, boşalan alanda bölgenin çehresini değiştirecek çok amaçlı lüks bir kompleksin inşasına başlanacağı bildirildi.

Miami’nin simge yapılarından biri olan Mandarin Oriental Miami, yaklaşık 25 yıllık geçmişinin ardından dev bir operasyonla tarihe karıştı. 23 katlı binanın kontrollü yıkımı, sadece saniyeler sürse de hazırlık süreci tam 2 yıllık bir dönemi kapsıyor. 

GÖRKEMLİ VEDA: GÜNDÜZ HAVAİ FİŞEKLERİ

Yıkım anı, adeta planlanmış bir gösteri gibi başladı. Binanın çöküşünden hemen önce gökyüzünü kırmızı, beyaz ve mavi renkli gündüz havai fişekleri kapladı. Bu görsel şölenin ardından dev yapı, kontrollü patlayıcılarla saniyeler içinde yerle bir oldu.

Bu tarihi ana tanık olmak isteyenler sadece saniyeler süren yıkımı cep telefonları ile an be an kaydetti. 

TOZ BULUTU PANİĞİ: ASBEST KORKUSU KAÇIŞ GETİRDİ

Yıkım her ne kadar başarılı bir şekilde gerçekleşse de, binanın çökmesiyle birlikte oluşan dev toz bulutu yıkımı izleyenler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. 

Toz bulutunun hızla yayılmasıyla birlikte çevredekiler asbest ve zararlı toz zerreciklerinden korunmak için bölgeden koşarak uzaklaştı.

YERİNE DEV BİR TESİS YÜKSELECEK 

Bu yıkım aslında Miami silüetinde yaşanacak büyük bir değişimin ilk adımı. 2000 yılında açılan otelin bulunduğu alana, çok daha görkemli bir proje inşa edilecek. Yeni komplekste, ultra lüks bir otel, rezidans kuleleri ve geniş sosyal yaşam alanları yer alacak.

