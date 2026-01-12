İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor - Son Dakika
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor

12.01.2026 22:37
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar şiddetini artırarak devam ederken, dini lider Ali Hamaney'in mal varlığıyla ilgili iddia dikkat çekti. Hamaney'in kontrolünde olduğu Setad isimli örgütün mal varlığının 95 milyar dolar olduğu iddia edildi.

İran'da hayat pahalılığı nedeniyle haftalar önce başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Birçok şehirde güvenlik güçleri protestoculara sert müdahale etti, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

HAMANEY'İN TARTIŞMALI MAL VARLIĞI

Ülke yangın yerine dönerken, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in mal varlığı ile ilgili iddia dikkat çekti. Reuters'in 2013 yılında yaptığı araştırmaya göre Hamaney'in sahip olduğu mal varlığının toplam değerinin yaklaşık 95 milyar dolar olduğu iddia edildi. Mal varlıkları arasında hayrimenkuller ile şirketlerin olduğu belirtildi. Ancak söz konusu mal varlığının Hamaney'in kontrolündeki Setad örgütüne ait olduğu öğrenildi.

Ali Hamaney

SETAD ÖRGÜTÜ NEDİR?

Tam adı Setad-e Ejraiye Farmane Hazrat-e Emam (İmam'ın Emrini Uygulama Karargahı) olan bu kuruluş, İran'da doğrudan ülkenin Dini Lideri'ne (Hamaney) bağlı, milyarlarca dolarlık varlığı yöneten ve denetim dışı yapısıyla bilinen devasa bir ekonomik imparatorluktur. 1989 yılında Humeyni'nin talimatıyla, "sahipsiz" veya "müsadere edilmiş" mülkleri yönetmek amacıyla kurulan Setad, zamanla finanstan petrole, telekomünikasyondan ilaca (Barakat Vakfı gibi) kadar İran ekonomisinin hemen hemen her sektöründe faaliyet gösteren bir holdinge dönüşmüştür.

ULUSLARARASI YAPTIRIMA TABİ

Şeffaf olmayan mali yapısı ve doğrudan dini lidere bağlı olması nedeniyle hem İran siyasetinde hem de uluslararası yaptırım listelerinde önemli bir yer tutan bu yapı, elde ettiği gelirleri hem sosyal yardım projelerinde hem de devletin stratejik yatırımlarında kullanmaktadır.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • fnzynrbwc4 fnzynrbwc4:
    hiç yabancı gelmedi 64 15 Yanıtla
  • erdogan atilla erdogan atilla:
    bu parayı kefenin cebi almaz senin mezarına sığmaz bu ne aç gözlülük 37 11 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Ooo oda birşey mi bizdekinin yanında devede tüy :) 26 21 Yanıtla
    @abdyrahym @abdyrahym:
    yaprak yeme ozaman 3 6
  • ender3316 ender3316:
    bizim Hamaney de farklı değil yani 22 18 Yanıtla
  • Melih Özke Melih Özke:
    adam çalışıyor kazanıyor kime ne battı 8 11 Yanıtla
