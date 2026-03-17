İran: Saldırıların Durdurulması Anlamsız
17.03.2026 09:09
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırılar durmadan barış görüşmelerinin anlamsız olduğunu belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Saldırı düzenlenmeyeceğinden emin olana kadar saldırıların durmasını konuşmak anlamsız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, Macron ile görüşmesinde ülkesinin bu savaşı başlatmadığını kaydederek, "Saldırılara karşı savunma, hepimizin bildiği doğal bir haktır. Topraklarımıza bir daha saldırı olmayacağından emin olmadığımız sürece saldırının durmasını konuşmak anlamsızdır. Bölgedeki ABD üslerinin komşularımızla ilişkilerimizi bozma amacıyla İran'a karşı kullanılmasına son verilmelidir. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları görmezden gelinerek bölgede barış ve istikrar sağlanamaz. İran zorbalara teslim olmayacak" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun ABD ile İsrail saldırılarını kınamasını ve saldırganları uluslararası hukuka saygı duymaya ikna etmesini beklediklerini aktaran Pezeşkiyan, "Doğru olmayan bilgilere dayanarak ve bir ülkeyi ele geçirmek amacıyla savaş başlatmak, 21'inci yüzyılda Orta Çağ'dan kalma bir eylemdir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

’’Fenerbahçe şampiyon olacak’’ diyen astrolog’dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı ''Fenerbahçe şampiyon olacak'' diyen astrolog'dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek
Nihat Hatipoğlu’nun oğlundan sürpriz karar Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı İşte o görüntüler İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

09:23
Bundesliga’da Ozan Kabak fırtınası
Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası
09:03
VAR kayıtları açıklandı Kadın hakem Asen Albayrak’ın çektiği rest bomba
VAR kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak'ın çektiği rest bomba
09:00
Dev maç yarın Okan Buruk, Liverpool’u bu 5 taktikle yıkacak
Dev maç yarın! Okan Buruk, Liverpool'u bu 5 taktikle yıkacak
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:53
Trump gözünü Venezuela’ya dikti Dikkat çeken “51. eyalet“ mesajı
Trump gözünü Venezuela'ya dikti! Dikkat çeken "51. eyalet" mesajı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Advertisement
