İran Savunma Gücünü Müzakere Gündemine Almıyor

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın savunma ve caydırıcılık kapasitesinin hiçbir koşul altında müzakere edilmeyeceğini söyledi.

ABD ve İran arasında İsviçre'de görüşmeler sürerken Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenleyen Pezeşkiyan, İran'ın askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, Tahran'ın savunma ve caydırıcılık kapasitesini hiçbir tarafla, hiçbir koşul altında görüşmeyeceğini belirterek, ülkesinin savunma gücünün egemenliğini dış tehditlere karşı korumak açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

İran'ın askeri gücünün saldırıları caydırıcı bir unsur olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, ülkesinin savunma programına ilişkin müzakere çağrılarını reddetti. İran lideri, "İran İslam Cumhuriyeti hiçbir koşul altında savunma ve caydırıcılık kapasitesi konusunda herhangi bir tarafla görüşme yapmayacaktır" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, Batılı ülkelerin insan hakları söylemleri ile uygulamaları arasında çelişki bulunduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı, İran'ın füze kapasitesinin ülkesinin "Gazze'nin yaşadığı akıbetle karşı karşıya kalmasını engellediğini" belirtti.