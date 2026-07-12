İran: Tek Taraflı Anlaşmalar Dönemi Bitti

İRAN Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" dedi.
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının 5'inci maddesinin görsel metnini paylaştı. Kalibaf açıklamasında, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin" ifadelerini kullandı.
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