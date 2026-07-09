İran, Ürdün'deki ABD Üssü'nü Hedef Aldı - Son Dakika
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İran, Ürdün'deki ABD Üssü'nü Hedef Aldı

İran, Ürdün\'deki ABD Üssü\'nü Hedef Aldı
09.07.2026 17:27
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İran Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD üssüne 10 balistik füze ile saldırı düzenlendi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD Hava Üssü'nün hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün'deki Azrak ABD Üssü'ne saldırı gerçekleştirildi. Açıklamada, Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki ABD Hava Üssü'nün 10 balistik füze ile hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgedeki diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Ürdün'deki ABD Üssü'nü Hedef Aldı - Son Dakika

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