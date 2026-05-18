İran ve ABD Arasında Dolaylı Müzakereler Devam Ediyor
18.05.2026 17:33
İran, ABD'nin barış önerisini reddetmesine rağmen müzakerelere devam ediyor. Pakistan arabuluculuğunda yeni maddeler iletildi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Tahran'ın 14 maddelik barış önerisini kamuoyu önünde reddetmesine rağmen, Pakistan aracılığıyla revize edilmiş maddeler ve değerlendirmeler gönderdiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelere ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki taraf arasındaki müzakerelerin sürdüğünü belirten Bekayi, "İran'ın 14 maddelik planını Pakistan üzerinden ABD'ye iletmesinin ardından ABD tarafı kendi değerlendirmelerini sundu. Biz de buna karşılık kendi görüşlerimizi ilettik. Amerikan tarafı kamuoyuna bu planın reddedildiğini açıklasa da Pakistanlı ara buluculardan onların bakış açısıyla revize edilmiş bazı maddeler ve değerlendirmeler aldık" ifadelerini kullandı.

İran'ın hakları konusunda kesinlikle müzakere etmeyeceğini ve taviz vermeyeceğini vurgulayan Bekayi, ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkının Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamında güvence altına alındığını ve diğer taraflarca tanınmasına ihtiyaç duymadığını kaydetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik durumuna da değinen Sözcü Bekayi, İran ve Umman'ın bölgeden güvenli deniz trafiğini sağlamak için gerekli tedbirleri almayı bir görev olarak gördüğünü belirtti. Boğaz'daki mevcut durumdan ABD ve İsrail'i sorumlu tutan Bekayi, bu ülkelerin saldırılarının İran'ı uluslararası hukuk çerçevesinde ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için önlemler almaya ittiğini ifade etti. Bekayi, kıyı devletlerinin güvenliğini korurken boğazdan güvenli geçişi sağlamaya yönelik bir mekanizma geliştirmek için Umman ve ilgili diğer taraflarla temas halinde olduklarını aktardı.

Kaynak: DHA

