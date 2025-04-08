İran ve ABD Umman'da Görüşmelere Başlıyor

(ANKARA) - İran devletine Tasnim Haber Ajansı, İran ile ABD arasında Umman'da doğrudan görüşmelerin başlayacağını, görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık edeceğini duyurdu.

İran devletine Tasnim Haber Ajansı, İran ile ABD arasında cuma günü Umman'da doğrudan görüşmelerin başlayacağını, görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık edeceğini duyurdu. İkili 13 Nisan Cumartesi günü İran'ın nükleer programı üzerine görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la nükleer programı hakkında doğrudan ve üst düzey görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran ve ABD, cumartesi günü Umman'da üst düzeyde dolaylı görüşmeler gerçekleştirecek. Bu bir fırsat olduğu kadar bir sınav da. Top artık ABD'nin sahasında" ifadelerini kullandı.

İran'ın yeni bir nükleer sınırlama anlaşması için doğrudan müzakereleri dün reddettiğini açıklamıştı. Tahran bu fikri, Trump yönetiminin tehditleri ve "çelişkili" tutumu nedeniyle "anlamsız" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Trump, 2018 yılında başkanlık görevin deki ilk döneminde ülkesini İran ile uluslararası nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekmişti.