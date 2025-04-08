İran ve ABD Umman'da Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İran ve ABD Umman'da Görüşmelere Başlıyor

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve ABD'li temsilci Witkoff, Umman'da nükleer program için görüşecek.

08.04.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İran devletine Tasnim Haber Ajansı, İran ile ABD arasında Umman'da doğrudan görüşmelerin başlayacağını, görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık edeceğini duyurdu.

İran devletine Tasnim Haber Ajansı, İran ile ABD arasında cuma günü Umman'da doğrudan görüşmelerin başlayacağını, görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık edeceğini duyurdu. İkili 13 Nisan Cumartesi günü İran'ın nükleer programı üzerine görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la nükleer programı hakkında doğrudan ve üst düzey görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran ve ABD, cumartesi günü Umman'da üst düzeyde dolaylı görüşmeler gerçekleştirecek. Bu bir fırsat olduğu kadar bir sınav da. Top artık ABD'nin sahasında" ifadelerini kullandı.

İran'ın yeni bir nükleer sınırlama anlaşması için doğrudan müzakereleri dün reddettiğini açıklamıştı. Tahran bu fikri, Trump yönetiminin tehditleri ve "çelişkili" tutumu nedeniyle "anlamsız" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Trump, 2018 yılında başkanlık görevin deki ilk döneminde ülkesini İran ile uluslararası nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekmişti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran ve ABD Umman'da Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

16:47 Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
16:16 Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın
16:09 Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı
15:14 Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
22:53 Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor
22:43 Salih Uçan’dan maç sonrası olay yaratacak itiraf Salih Uçan'dan maç sonrası olay yaratacak itiraf
22:30 Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
22:27 Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
21:57 Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
21:54 İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
21:42 Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
21:22 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
21:11 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 17:02:07. #7.12#
SON DAKİKA: İran ve ABD Umman'da Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement