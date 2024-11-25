İran ve Azerbaycan Askeri Tatbikata Başladı

Dünya

İRAN ve Azerbaycan özel kuvvetleri, 4 gün sürecek askeri tatbikata başladı.

İran'ın Erdebil eyaletine bağlı Aslandüz ilçesinde 'Aras Ortak Tatbikatı' adıyla 4 gün sürecek askeri tatbikata, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı özel harekat birlikleri katılıyor.

Tatbikatın amacının, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek, yasa dışı silahlı örgütlerle ortak mücadele, sınır güvenliğini artırmak ve askeri yetenekleri geliştirmek olarak açıklandı.