İran ve Çin Dışişleri Bakanları Pekin\'de Bir Araya Geldi

Dünya

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Çin'in başkenti Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Yapılan açıklamada, "İran ve Çin kapsamlı stratejik ortaklar olarak halklarının iyiliği ve uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğüne, barışa ve güvenliğe daha fazla katkıda bulunmak için ikili bağlarını derinleştirmek amacıyla yakın istişarelerini genişletmeye kararlıdır" denildi.