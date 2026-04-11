İran ve Pakistan\'dan Barış İçin Görüşme

İRAN heyeti, ABD ile müzakerelerde bulunmak üzere gittiği başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in İran heyetiyle görüştüğü bildirildi. Açıklamada, "İran tarafına, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ederken, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Abbas Arakçi de heyette yer aldı. İran'ın İslamabad görüşmelerindeki katılımını takdir eden Şerif, bölgesel ve küresel barış ile istikrar adına anlamlı sonuçlar elde etme yolunda ivme kazandırmak için ara bulucu rolünü oynamaya devam etme konusundaki samimi kararlılığını teyit etti. Pakistan tarafından ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Raza Nakvi görüşmeye katıldı" ifadelerine yer verildi.