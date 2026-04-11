İran ve Pakistan'dan Barış İçin Görüşme
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve Pakistan'dan Barış İçin Görüşme

İran ve Pakistan\'dan Barış İçin Görüşme
11.04.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İRAN heyeti, ABD ile müzakerelerde bulunmak üzere gittiği başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in İran heyetiyle görüştüğü bildirildi. Açıklamada, "İran tarafına, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ederken, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Abbas Arakçi de heyette yer aldı. İran'ın İslamabad görüşmelerindeki katılımını takdir eden Şerif, bölgesel ve küresel barış ile istikrar adına anlamlı sonuçlar elde etme yolunda ivme kazandırmak için ara bulucu rolünü oynamaya devam etme konusundaki samimi kararlılığını teyit etti. Pakistan tarafından ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Raza Nakvi görüşmeye katıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

17:36
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:43:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.