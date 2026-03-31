İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var

İran\'dan Türkiye\'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi\'nin teklifi var
31.03.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’dan Türkiye’ye füze fırlatıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak "Türkiye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Muhtemel iddiaların incelenmesi için ortak teknik iş birliğine hazırız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ele alındı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinen Arakçi, özellikle okullar, üniversiteler ve bilim merkezleri ile tarihi ve kültürel yapılar, üretim ve enerji altyapıları ve yerleşim alanlarının hedef alınmasına dikkat çekerek, "ABD’li yetkililerin İran’ın enerji ve üretim altyapılarına yönelik açık saldırı tehditleri içeren söylemleri, başlı başına suç teşkil eden bir tehdittir ve ABD yönetiminin uluslararası hukukun temel ilkeleri ile insani değerlere açıkça kayıtsız kaldığının göstergesidir. Uluslararası toplumun buna karşı kararlı bir tepki göstermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE SORUŞTURMA TEKLİFİ

Bazı kaynaklarda yer alan İran’dan Türkiye’ye füze fırlatıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten Arakçi, bölgede "sahte bayrak" operasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "İran iyi komşuluk ilkesine bağlıdır. Türkiye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Muhtemel iddiaların incelenmesi için ortak teknik iş birliğine hazırız" şeklinde konuştu.

Gündem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    zaten iranin attiğina inanmiyorum bu füzeleri 0 0 Yanıtla
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    hurdacılarada gün doguyo avrupayı tek geçeriz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 16:57:44. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.