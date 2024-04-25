İranlı rapçi idam cezasına çarptırıldı

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İran’daki hükümet karşıtı protesto eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle hapse atılan İranlı bir rapçinin avukatı, müvekkilinin idam cezasına çarptırıldığını söyledi.

Toomaj Salehi, 2022’de ahlak polisi tarafından “başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla” gözaltına alındıktan sonra polis gözetiminde ölen Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesiyle başlayan gösterilere şarkılarıyla destek vermişti.

Salehi’nin avukatlarından Amir Raesian, şarkıcının idam cezasını temyize götüreceğini belirtti.

İran makamları henüz bir yorum yapmadı.

Salehi ilk olarak Ekim 2022’de protestolara kamu önünde destek veren açıklamalarından sonra gözaltına alınmış ve birçok suçla itham edilmişti.

Salehi Temmuz 2023’te Yüksek Mahkeme’nin kararı sayesinde ölüm cezasından kurtulmuş ve altı yıl üç aylık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak Ocak ayında İsfahan Devrim Mahkemesi’nin daha önce beraat ettiği suçlamalara ek yeni suçlamalar getirdiği belirtildi.

Avukat Raesian, devrim mahkemesinin Yüksek Mahkeme’nin af kararını tanımadığını ve yeni suçlamalar getirip, “en ağır cezayı verdiğini” beilirtti.

2022’deki eylemlerden önce de Salehi, muhalif bir isimdi ve konser vermesi yasaktı. Bunun yerine, şarkılarını sosyal medyadan paylaşıyordu.

Sarkıcı, geçen yıl altı yıl hapis cezasına çarptırılmasından sonra, geçen Kasım ayında kefaletle serbest bırakıldı, ancak birkaç gün sonra “kanıt olmadan yanlış iddiaları paylaşma” suçlamasından yeniden tutuklandı. Burada, “işkence gördüğünü” ve istihbarat bakanlığının ajanları tarafından baskıya maruz bırakıldığını söylediği videodan bahsedildiği sanılıyor.