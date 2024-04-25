İranlı rapçi idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İranlı rapçi idam cezasına çarptırıldı

İran'da hükümet karşıtı protestolara destek verdiği gerekçesiyle hapse atılan rapçi Toomaj Salehi'nin avukatı, müvekkilinin idam cezasına çarptırıldığını açıkladı. Salehi, 2022'de gözaltına alındıktan sonra polis gözetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestolara şarkılarıyla destek vermişti. Avukat, şarkıcının idam cezasını temyize götüreceğini belirtti.

25.04.2024 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran’daki hükümet karşıtı protesto eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle hapse atılan İranlı bir rapçinin avukatı, müvekkilinin idam cezasına çarptırıldığını söyledi.

Toomaj Salehi, 2022’de ahlak polisi tarafından “başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla” gözaltına alındıktan sonra polis gözetiminde ölen Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesiyle başlayan gösterilere şarkılarıyla destek vermişti.

Salehi’nin avukatlarından Amir Raesian, şarkıcının idam cezasını temyize götüreceğini belirtti.

İran makamları henüz bir yorum yapmadı.

Salehi ilk olarak Ekim 2022’de protestolara kamu önünde destek veren açıklamalarından sonra gözaltına alınmış ve birçok suçla itham edilmişti.

Salehi Temmuz 2023’te Yüksek Mahkeme’nin kararı sayesinde ölüm cezasından kurtulmuş ve altı yıl üç aylık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak Ocak ayında İsfahan Devrim Mahkemesi’nin daha önce beraat ettiği suçlamalara ek yeni suçlamalar getirdiği belirtildi.

Avukat Raesian, devrim mahkemesinin Yüksek Mahkeme’nin af kararını tanımadığını ve yeni suçlamalar getirip, “en ağır cezayı verdiğini” beilirtti.

2022’deki eylemlerden önce de Salehi, muhalif bir isimdi ve konser vermesi yasaktı. Bunun yerine, şarkılarını sosyal medyadan paylaşıyordu.

Sarkıcı, geçen yıl altı yıl hapis cezasına çarptırılmasından sonra, geçen Kasım ayında kefaletle serbest bırakıldı, ancak birkaç gün sonra “kanıt olmadan yanlış iddiaları paylaşma” suçlamasından yeniden tutuklandı. Burada, “işkence gördüğünü” ve istihbarat bakanlığının ajanları tarafından baskıya maruz bırakıldığını söylediği videodan bahsedildiği sanılıyor.

Kaynak: BBC

Hükümet, İran, İnsan Hakları, Müzik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İranlı rapçi idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

00:11 Araç sahipleri dikkat Motorine gece yarısı indirim geldi Araç sahipleri dikkat! Motorine gece yarısı indirim geldi
22:59 Meteoroloji’den 44 ile toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı
22:39 ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
00:28 Ankara’da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti Ankara'da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
23:25 Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük’ü yendi Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü yendi
21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
18:04 Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 02:30:25. #1.12#
SON DAKİKA: İranlı rapçi idam cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement