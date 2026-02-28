İranlılar, ABD-İsrail\'in saldırılarını protesto ediyor

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Protestocular, saldırıları kınayan pankartlar taşırken, meydanda sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi. Ellerinde İran bayraklarıyla meydana gelerek, "Taviz yok, teslimiyet yok, Amerika'ya karşı savaş" sloganları atan İranlılar, dayanışma ve direniş mesajları verdi.
Meydanda toplanan İranlılar, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Silahlı Kuvvetlere destek sloganları da attı.
