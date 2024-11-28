İrlanda Erken Genel Seçim İçin Sandık Başına Gidiyor

İRLANDA erken genel seçim için yarın sandık başına gidiyor.
Başbakan Simon Harris'in koalisyon hükümetini görev süresinin dolmasından önce feshetmesiyle İrlanda'da yarın erken genel seçim yapılacak.
İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'in, 8 Kasım'da Başbakan Harris'le görüşmesinin ardından parlamentonun alt kanadı Dail'i fesheden kararı imzalamasıyla 29 Kasım'da erken genel seçimlerin yapılacağı ilan edildi.
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