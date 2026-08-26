İslamabad'da hastane yangını: 14 bebek öldü - Son Dakika
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İslamabad'da hastane yangını: 14 bebek öldü

İslamabad\'da hastane yangını: 14 bebek öldü
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki PIMS Hastanesi'nin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında en az 14 bebek hayatını kaybetti. Klimada başlayan yangın oksijen bağlantıları nedeniyle büyüdü. Başbakan soruşturma başlattı, bazı yetkililer görevden alındı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde bu sabah erken saatlerde başlayan yangında en az 14 bebek hayatını kaybetti.BBC Urduca'ya konuşan bir yetkili, PIMS Hastanesi'nin anne ve çocuk ünitesinin klimasında başlayan yangının kısa süre içinde oksijen bağlantıları nedeniyle büyüdüğünü söyledi.Yenidoğan ünitesinden bir bebeğin kurtarıldığı aktarılırken çok sayıda endişeli aile hastane önünde toplandı.Ülkedeki en büyük hastanelerden biri olan PIMS'in önündeki BBC Pakistan Muhabiri Carrie Davies'e konuşan bir baba, üç günlük çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.Başbakan Şahbaz Şerif olaydan "derin bir üzüntü" duyduğunu açıklarken bir soruşturma başlatılmasını emretti.Soruşturma komitesinin raporunu 24 saat içinde açıklaması bekleniyor.Görgü tanıkları kurtarma ekiplerinin müdahale etmekte geç kaldığını iddia ediyor.Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ve yangında üç günlük kızını kaybettiğini Hürrem Mahmut, "Olay yerine gelmeleri saatler sürdü. Biz ise kaldırımda beklemekten başka hiçbir şey yapamadık" dedi.Bir diğer görgü tanıdığı da yangının çok hızlı yayıldığını söyledi ve "İçerdekileri kurtarmak için girmeye çalıştım ama çok koyu kara bir duman her yeri kaplamıştı. Hastalar mahsur kaldı ve kurtarma ekipleri neredeyse iki saat sonra geldi" dedi.Aynı görgü tanığı hastaneden çok sayıda kapının kilitli tutulduğunu söylerken BBC'ye konuşan PIMS Müdürü Rana İmran Sikander yenidoğan ünitesinde kilitli kapı bulunmadığını, sadece bebeklerin kaçırılmasını önlemek için kapılarda güvenlik görevlisi bulunduğunu söyledi.İslamabad Valisi Süheyl Eşref ise ilk telefon ihbarının gelmesinin ardından kurtarma ekipleri ve polisin "anında" olay yerine vardığını söyledi.İki eski bakan ise Pakistan Sağlık Bakanı Mustafa Kemal'in istifası için çağrıda bulundu.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Sağlık Bakanlığı'ndaki üst düzey bürokratlardan Federal Sağlık Sekreteri Aslam Ghauri'yi görevden aldı.Pakistan'ın Karaçi kentinde bu yıl bir alışveriş merkezinde çıkan yangında da 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İslamabad'da hastane yangını: 14 bebek öldü - Son Dakika

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