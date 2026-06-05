İsmail Yaşar İçin Anma Töreni

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 9 Haziran 2005'te Nürnberg'de öldürülen İsmail Yaşar, cinayetin işlendiği yerde düzenlenecek törenle anılacak.

Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 21 yıl önce Nürnberg'de işlettiği döner büfesinde öldürülen İsmail Yaşar için anma töreni düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından düzenlenecek anma töreni, 9 Haziran Salı günü saat 17.00'de, Yaşar'ın hayatını kaybettiği yer olan Scharrerstraße ile Lorschstraße'nin kesişim noktasında yapılacak.

NSU terör örgütü, 2000–2007 yılları arasında 8'i Türkiye kökenli, biri Yunanistan kökenli ve biri Alman polis memuru olmak üzere toplam 10 kişiyi öldürmüştü.

NSU cinayetleri, Almanya'da güvenlik politikaları ve ırkçı şiddet tartışmalarını da beraberinde getirmişti.