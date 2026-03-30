İspanya, ABD Uçaklarına Hava Sahasını Kapatıyor

İSPANYA hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapatma kararı verdi.

İspanya resmi haber ajansı, Savunma Bakanlığı kaynaklarına doğrulatarak verdiği haberde, daha önce ABD uçaklarının Rota (Cadiz) ile Moron de la Frontera (Sevilya) deniz ve hava üslerini kullanmasını yasaklayan İspanya hükümetinin Avrupa ülkelerinde konuşlanmış ABD uçaklarına da İspanyol hava sahasını kapattığını duyurdu.