İspanya Başbakanı Sanchez'den Birleşmiş Milletler'de reform çağrısı

11.03.2026 21:45
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler sisteminin daha adil ve işlevsel hale getirilmesi gerektiğini belirterek dikkat çeken bir reform çağrısında bulundu. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yalnızca daimi üyelere tanınan veto yetkisinin uluslararası karar alma süreçlerini tıkadığını savunarak bu yetkinin kaldırılması gerektiğini söyleyen Sanchez küresel krizler karşısında daha etkili ve temsil gücü yüksek bir uluslararası yapı kurulması gerektiğini vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uluslararası sistemin daha adil ve işlevsel hale getirilmesi gerektiğini belirterek Birleşmiş Milletler'de reform çağrısında bulundu. Sanchez, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yalnızca birkaç ülkeye tanınan veto yetkisinin küresel karar alma süreçlerini kilitlediğini savunarak bu yetkinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

"VETO SİSTEMİ KÜRESEL KARARLARI KİLİTLİYOR"

Sanchez, mevcut yapının günümüz dünyasının gerçeklerini yansıtmadığını ifade ederek, veto sisteminin birçok uluslararası krizde çözüm üretilmesini zorlaştırdığını dile getirdi. İspanya Başbakanı, küresel sorunların çözümü için daha kapsayıcı ve etkili bir uluslararası yönetim yapısına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

GÜVENLİK KONSEYİ İÇİN REFORM ÇAĞRISI

İspanyol lider, Birleşmiş Milletler'de yapılacak reformların yalnızca veto yetkisiyle sınırlı kalmaması gerektiğini de belirtti. Sanchez, dünya nüfusunun büyük bölümünü temsil eden Hindistan, Afrika ülkeleri, Brezilya ve diğer büyük bölgelerin de karar alma mekanizmalarında daha güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini ifade etti.

Sanchez'e göre küresel kurumlar, özellikle son yıllarda artan savaşlar ve krizler karşısında daha hızlı ve etkili karar alabilecek bir yapıya kavuşturulmalı. İspanya hükümeti, Birleşmiş Milletler'in daha demokratik ve temsil gücü yüksek bir yapıya dönüşmesi gerektiğini savunuyor.

VETO YETKİSİ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şu anda ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa daimi üye olarak veto yetkisine sahip bulunuyor. Bu yetki sayesinde söz konusu ülkeler, diğer üyelerin desteği olsa bile bir karar tasarısını tek başlarına engelleyebiliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Politika, İspanya, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • jqt9xv82mf jqt9xv82mf:
    ne dedi reis, dünya 5 ten büyüktür. herkes anlayacak birgün 4 0 Yanıtla
  • Whatisup Up Whatisup Up:
    Artık BM binasını mühürlemenin zamanı geldi de geçiyor. Ben olsam BM de önerge veririm. Kabulmü edilmedi... Benle aynı düşünceyi paylaşan devletlerle BM ye alternatif bir kurum kurar BM üyeliğinden tamamen ayrılırdım. Her ülkenin reyi olmalı. Hiç bir ülke 5 daimi ülkenin kendini kısıtlmasına izin vermemeli. Bu basiretsizlik. Demek ki dünyadaki bütün milleti basiretsiz liderleri var. 0 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    Boşuna demiyoruz dünya 5 den büyüktür diye 0 0 Yanıtla
  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    REİS yıllardır dünya 5 ten büyüktür diyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
