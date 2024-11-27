İspanya Başbakanı Sanchez, Selden Etkilenenler için 2,3 Milyar Euro Yardım Paketi Onaylayacak - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez, Selden Etkilenenler için 2,3 Milyar Euro Yardım Paketi Onaylayacak

İspanya Başbakanı Sanchez, Selden Etkilenenler için 2,3 Milyar Euro Yardım Paketi Onaylayacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 29 Ekim'de sel felaketinden etkilenen bölgelere destek için 2 milyar 274 milyon avroluk yeni bir yardım paketi onaylayacaklarını duyurdu. Toplamda 14 milyar 345 milyon avroluk yardım açıklandı. Hükümete eleştiriler de yapıldı.

27.11.2024 14:08  Güncelleme: 14:09
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İSPANYA Başbakanı Sanchez, selden etkilenenleri destek için 2 milyar 274 milyon avroluk yeni bir yardım paketini onaylayacaklarını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 29 Ekim'de Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkileyen sel nedeniyle destek için 2 milyar 274 milyon avroluk yeni bir yardım paketini yarın onaylayacaklarını açıkladı.

Sanchez, selin ardından nerelerde eksikler olduğu ve yardım çalışmalarıyla ilgili siyasi tartışmalar nedeniyle düzenlenen Meclis Genel Kurulu'ndaki oturumda konuştu. 230 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen bölgelere yardım için iki ayrı pakette toplamda 14 milyar 345 milyon avroluk yardım açıkladıklarını söyleyen Pedro Sanchez, yarın acil toplanacak Bakanlar Kurulu'nun 2 milyar 274 milyon avroluk üçüncü yardım paketini kabul edeceğini aktardı.

Yeni pakette 60 maddeden oluşan yardımların olacağını dile getiren Sanchez, "Felaket bölgelerinde normale dönüş ve toparlanmanın hızlandırılmasını, vatandaşlar ile üretim sektörüne yardımların en kısa sürede ulaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Başbakan Sanchez, hükümeti eleştiren muhalefetteki partilere tepki göstererek, "Birileri suçlu bulmak istiyorsa arasın ama görevini yapan kamu görevlilerini işaret ederek değil. İşini doğru yapanlar günahkarların bedelini ödememeli" diye konuştu.

Sanchez, ülkede ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) iktidarda olduğu Valensiya Özerk Yönetim Hükümeti'nin, sel felaketinin başlarında Askeri Acil Yardım Birliği'nin (UME) yardım teklifini 3 kez reddettiğini de söyledi.

PP lideri Alberto Nunez Feijoo ise hükümeti, gerekli önlemleri almamak ve acil duruma geçmemekle suçlayarak, "Halk, onları yalnız bırakmanızı affetmeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İspanya Başbakanı Sanchez, Selden Etkilenenler için 2,3 Milyar Euro Yardım Paketi Onaylayacak - Son Dakika

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