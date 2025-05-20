İspanya\'da mobil şebekeler çöktü

4 hafta önce 20 saati aşan elektrik kesintisi yaşayan İspanya'da bir kriz daha patlak verdi. Ülkede tüm mobil şebekeleri bilinmeyen bir nedenle çöktü.

YİNE MİLYONLARCA KİŞİ ETKİLENDİ

Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2 gibi büyük mobil şirketlerin, telekomünikasyon şebekesinin çökmesinden etkilendiği ifade edildi. Milyonlarca kişinin iletişimi ve interneti kesildi. Şebekelerin çökmesi nedeniyle acil durum hatlarına da ulaşılamadığı ifade ediliyor.

1 AY ÖNCE ELEKTRİK KRİZİ YAŞANMIŞTI

Ülkede, yaklaşık dört hafta önce geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıştı. Ulaşım ve iletişimin felç olduğu İspanya'da halk, çareyi pilli radyolara ve mumlara yönelmekte bulmuştu.