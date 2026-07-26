İspanya'da Orman Yangınları: 60 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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İspanya'da Orman Yangınları: 60 Bin Kişi Tahliye Edildi

İspanya\'da Orman Yangınları: 60 Bin Kişi Tahliye Edildi
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Madrid ve Avila'daki yangınlarda 60 bin kişi tahliye edildi, söndürme çalışmaları sürüyor.

İSPANYA'nın Madrid ve Avila kentlerinde devam eden orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

İspanya hükümeti, yangınlar nedeniyle Madrid'den 30 bin, Avila'dan 29 bin 488 kişi olmak üzere 59 bin 488 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Yetkililer, yangın söndürme çalışmalarının, 1201 askeri personel, 400 kara aracı, 1300 güvenlik gücü, 110 sivil savunma personeli ve 20 hava aracıyla devam ettiğini duyurdu. Madrid ve Avila'daki yangınların yanı sıra Leon, Huesca, Teruel ile Cordoba'da da orman yangınlarının sürdüğünü aktaran yetkililer, Valencia'nın Manises bölgesindeki orman yangınlarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yangından etkilenen 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İspanya'da Orman Yangınları: 60 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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