İspanya'da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu

Dünya

İspanya'da havaalanındaki otomattan bir bardak kahve alan 21 yaşındaki genç kız aniden fenalaştı ve hastanelik oldu. Genç kadının arkadaşlarına attığı son mesaj ise "Göremiyorum" oldu.

İspanya'nın Palma kenti yakınlarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Havaalanındaki otomattan bir bardak kahve alan 21 yaşındaki kadın kahveden bir iki yudum almasının ardından kahvenin tadında bir gariplik olduğunu fark etti.

Kuşkulanan kadın kahveye daha da yakından baktığında kahve bardağının içinde bir sürü böceğin gezdiğini gördü.

İş işten geçince 21 yaşındaki genç kadının yüzü şişmeye başladı ve boğazı kapanarak nefes alamamaya başladı. Anaflaktik şok geçirdiği tespit edildiği belirtilen kadın çevredekilerin müdahalesi ile Palma kentindeki bir kliniğe götürüldü. Genç kadın hastaneye kaldırılmadan evvel havaalanında bulunan sağlık yetkilileri tarafından kendisine adrenalin verildi.

Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma kaldırılan kadın burada 36 saat boyunca tedavi altında kaldı. Kadının ailesi kızlarının yoğun bakıma kaldırılmasının ardından havalimanı yönetiminden şikayetçi oldu.

Havalimanı yöneticileri ise söz konusu otomatın kullanımdan kaldırıldığını belirtti.

++++++

Mayorka havaalanından aldığı böcek dolu kahveyi içtikten sonra yaşam mücadelesi veren bir kadın, yaşanan çileyi anlattı ve dehşet olayı sırasında kör olduğunu açıkladı.

21 yaşındaki havayolu çalışanı, sıcak içeceği başkent Palma yakınlarındaki Son Sant Joan havaalanındaki bir otomattan satın almış, daha sonra içki içmenin yarısında fincanın içindeki 'küçük antenleri ve kanatları' fark etmişti.

Hastane yatağından saygın İspanyol haber sitesi Ultima Hora'ya konuşan kadın, kahvesini normal bir şekilde içtiğini hatırladığını ancak sadece 10 dakika sonra kendini hasta hissetmeye başladığını söyledi.

İçeceğin tadının tuhaf olduğunu fark etti ve daha yakından incelediğinde, bardağın etrafında bir sürü kanatlı böceğin gezindiğini fark etti.

Şok içinde banyoya koştuktan sonra, partnerine dönüp hiçbir şey göremediğini söylediği korkunç anı anlattı.

Durumu, anafilaktik şok yaşamaya başlayana kadar kötüleşmeye devam etti; yüzü ve boğazı, nefes almakta zorlanacağı noktaya kadar şişmişti.

Bilincini kaybetmeden ve Palma'daki bir kliniğe götürülmeden önce kendisine havaalanı sağlık hizmetleri tarafından adrenalin ve diğer ilaçlar verildi.

'Yoğun bakım ünitesine geldiğimde erkek arkadaşıma 'Ceset gelmediği için şükredin' dediler' dedi.

Pazartesi gününden itibaren yoğun bakımda 36 saat geçiren kadın, dün şunları söyledikten sonra serbest bırakıldı: 'Kendimi tüm bu tüplerle yalnız gördüğüm için kötü zamanlar geçirdim'.

Ayrıca sinekleri gördüğünde yaptığı ilk şeyin kahve şirketi Deli Corner'ı aramak olduğunu da anlattı.

'Bana cep telefonumu getirmemi ve 50 senti iade edeceklerini söylediler' dedi.

'Başkasının başına gelmeyecek şekilde iyi niyetle yaptım, parayı istemediğimi, sadece bir şeyler yapmalarını istediğimi söyledim'.

Ultima Hora, ailesinin havaalanına ilişkin Ulusal Polise şikayette bulunduğunu bildirdi.

Böcekler nasıl oluyor da otomatları istila ediyor?

Otomat ekipmanı genellikle kapalı, sıcak ve kuru alanlarda tutulur, bu da burayı larvalar için ideal üreme alanı haline getirir.

Zararlılar, yüksek konsantrasyonda gıdanın bulunduğu korunaklı, sıcak, karanlık ve nemli koşullardan etkilenirler ve genellikle ekipmanın kendisinden ziyade makinenin içindekilere odaklanırlar.

Bir kahve otomatı, size servis edilmeden önce ürünlere girebilecek küçük böcekleri çeken sütler, kahve granülleri ve bazen şeker ve şuruplar sunacaktır.

Otomatik Satış Birliği'ne (AVA) göre, karıncalar ve sinekler 'gıda atıklarının ilgisini çekiyor ve çöp kutularının yeterince sık boşaltılmadığı yerlerde bulunuyorlar'.

Satış makineleri genellikle açık, kamusal alanlara yerleştirildiğinden, çöp kutuları da yakınlarda yer alıyor; bu da makineleri böceklerin istilası için kolay bir hedef haline getiriyor.

AVA, 'zararlıların sağlık açısından tehlike oluşturduğu ve konunun (istila) çok ciddiye alınması gerektiği' konusunda uyarıyor.