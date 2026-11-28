Pedro Sanchez liderliğindeki sekiz yıllık Sosyalist hükümetin ardından İspanya yol ayrımında.Ülkede yarın erken genel seçim yapılacak ve seçmenler, solcu yönetimin devamı veya aşırı sağcı Vox'un muhtemel desteğiyle muhafazakarların liderliğindeki bir hükümet arasında seçim yapacak.

Seçim neden şimdi yapılıyor?Sanchez, milletvekillerinin İspanya'nın konut yasalarında planlanan değişiklikleri reddetmesinin ardından seçimi sekiz ay erkene aldı. Değişiklikler, 87 yaşındaki Maricarmen Abascal adlı kadının başkent Madrid'de kiraladığı dairesinden tahliye edilmesinden sonra ülke çapında düzenlenen protestoların ardından gündeme gelmişti. Abascal daha sonra hayatını kaybetmişti. Fakat hükümet, mülk sahiplerinin haklarını korumayı amaçlayan, kuzeydoğu Katalonya bölgesinden Junts adlı merkez sağ partinin desteğini kaybetti. Konut sorunu seçmenler için en önemli meselelerden biri olmaya devam ediyor, fakat geçim zorluğu, yolsuzluk ve göç de seçmenlerin odak noktası. Ayrıca seçim, İspanya'nın yüksek hızlı tren ağına güveni sarsan yıkıcı bir demiryolu faciasından sadece birkaç hafta sonra yapılıyor. Kazanmaya en yakın isim kim?Alberto Nunez Feijóo'nun muhafazakar Halk Partisi, çoğu ankette Sosyalist Parti'nin (PSOE) az farkla önünde yer alıyor. İspanya'nın muhtemelen "son 50 yılın en önemli döneminde" olduğunu söyleyen Feijóo "devleti onarmayı, demokrasiyi yeniden canlandırmayı, ulusu birleştirmeyi ve İspanya'nın azmini ve öz saygısını geri kazanmayı" hedefliyor. Fakat kamuoyu yoklamalarında üçüncü sırada yer alan Vox'un desteği olmadan başbakan olması pek mümkün değil.İspanya'nın nüfusu yaklaşık 50 milyon ve yaklaşık 39 milyon kişi Kongre ve üst meclis olan Senato için oy kullanma hakkına sahip. Seçimde sandıklar yarın TSİ 11.00'de açılacak ve 22.00'de kapanacak. Geçici sonuçlar da bir saat sonra açıklanmaya başlayacak.Konut sorunu neden bu kadar önemli?

İspanya'da emlak fiyatları ve kiralar 2015'ten 2025'e kadar yüzde 80'den fazla artarken, ücretler bu hızda yükselmedi. Ülkede yüksek talep ve kıt arz bir arada. İspanya Merkez Bankası, baskıyı hafifletmek için 700 bin konuta ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.Sonuç olarak, milyonlarca İspanyol ev sahibi olma şansını neredeyse tamamen yitirirken, kiraları artırılırsa evlerinden atılma korkusuyla yaşıyorlar. Sendikalara göre, 11 Kasım'da dört milyon kişi 2012'den bu yana ülkede düzenlenen ilk genel greve katıldı. Başbakan Pedro Sanchez konut reformunu büyük bir kampanya teması olarak benimsedi ve sol partiler kira kontrolleri ve tahliyeye karşı koruma sözü verdi. Sağ partiler ise daha fazla konut inşa etmeye, ev almak isteyenlere vergi indirimleri sağlamaya ve planlamadaki kuralların gevşetilmesine odaklanıyor.Sánchez'in iktidarını koruma şansı var mı?

Sosyalistlere destek 2023'e göre azaldı ama o zaman bile parti ikinci sıradaydı ve iktidarda kalmak için başta sol olmak üzere diğer partilerin desteğine ihtiyaç duydu. İspanya Kongresi'nde çoğunluğu sağlamak için 350 sandalyeden 176'sına ihtiyaç duyuluyor. Bu sefer, desteğine ihtiyaç duyduğu diğer sol partiler, özellikle Geniş Cephe (Frente Amplio) geriledi ve şimdi asıl soru işaretleri Feijoo'nun muhafazakarlarıyla ilgili. Politika Analisti ve Navarra Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olan Jacobo Ramos Folch "Bu, solun demobilizasyonu. Sanchez'in partisi iyi durumda değil" diyor ve Vox'un yükselişine dikkat çekiyor. Vox kim ve neyi temsil ediyor?Vox Partisi 2013'te kurulan bir parti. İspanya'nın alt meclisi olan Kongre'de 33 sandalyesi var. Ancak son kamuoyu araştırmaları bu sayıyı ikiye katlayabileceklerini gösteriyor.Başlıca temaları "ulusal öncelik". Yani sübvansiyonlar ve sosyal yardımlarda İspanyol vatandaşlarına öncelik vermek, "yasa dışı" göçmenleri geri göndermek ve İspanya'ya katkıda bulunmayan yabancıları "geri göç ettirmek." Seçim öncesi bir diğer önemli mesele göç

Göç, İspanya için önemli bir sorun. Alberto Nuñez Feijóo, Temmuz ayında komşu Fas'tan İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'ya (Sebte) onbinlerce kişinin akın etmesinden sonra Başbakanı "göç konusunda Avrupa için bir sorun" olmakla suçladı. Geçtiğimiz günlerde de Kanarya Adaları'ndan El Hierro'ya rekor sayıda insan ulaştı. 24 Kasım'da iki bin kişi adaya ayak bastı. Abascal "bir başka istila"dan bahsetti.Oysa yakın tarihli bir CIS araştırması, göç meselesinin seçmenlerin gözünde konut, geçim sıkıntısı, sağlık hizmetleri ve çalışma koşullarına kıyasla çok geride kaldığını ortaya koyuyor.Muhafazakar Halk Partisi ve Vox, bu yıl 1,2 milyon başvuru alan, düzensiz göçmenlerin yasallaştırılması girişimi nedeniyle Sosyalistlerin liderliğindeki hükümeti sert bir şekilde eleştirdi.Feijóo'nun partisi daha kontrollü bir göç politikası istiyor. Vox ise toplu sınır dışı etme çağrısında bulunuyor.Yolsuzluk iddiaları Sanchez hükümetini nasıl etkiledi?Feijóo, Sosyalistleri İspanya'nın gördüğü "en yozlaşmış parti" olmakla suçladı. Bir dizi dava Sanchez'in yakın çevresini ve ailesini de içeriyor. Sanchez, insanların gerçek ve "uydurma" yolsuzluk iddiaları arasında ayrım yapması gerektiğini söylüyor.Eski ulaştırma bakanı José Luis Ábalos, çeşitli yolsuzluk suçlarından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Partinin önde gelen isimlerinden Santos Cerdán, rüşvet iddiasıyla yargılanmayı bekliyor ve suçlamaları reddediyor. Sanchez'in eşi Begoña Gómez, kamu fonlarını kötüye kullanmak ve akademik kariyerini ilerletmek için posizyonunu kullanmak suçlamalarıyla yargılanıyor. Gomez suçlamaları reddediyor. Başbakanın kardeşi David Sanchez ise idari görevi kötüye kullanmaktan dolayı dokuz yıl kamu görevinden men edildi.Muhafazakarlar Vox ile koalisyona girecek mi?Feijóo, amacının çoğunluğu oluşturmak ve Vox ile "parlamenter destek anlaşmaları" yapmak olduğunu açıkça belirtti. Koalisyon konusunda ise İspanyol seçmenlerinin iradesine saygı duyacağını söylüyor, ancak Abascal'ın kendisiyle hiç zaman herhangi bir bakanlık için konuşmadığını da vurguluyor.PP lideri, Vox'un ulusal öncelik politikasının İspanya anayasasına ve Avrupa Birliği anlaşmalarına aykırı olacağını açıkça söylüyor ve "Hiç kimse yasa dışı anlaşmalar imzalayamaz" diyor. Avrupa Reform Merkezi'nden Camino Mortera-Martinez, koalisyona girseler bile Vox'un fazla bir etkiye sahip olacağından emin değil.BBC'ye yaptığı açıklamada "Başlıca bakanlıkların hiçbirini alamayacaklar. Savunma, içişleri, dış politika veya ekonomi bakanlıklarını alamayacaklar" dedi. Mortera-Martinez, eğitim bakanlığını devralsalar bile, eğitim politikasının büyük ölçüde İspanya'nın bölgesel hükümetlerine devredildiğini vurguluyor.Vox'un bugüne kadarki sicili nasıl?

Vox, 2022'den beri PP ile birlikte bir dizi bölgesel koalisyon hükümetinde yer aldı ve kültür ve turizm gibi bakanlıkları üstlendi. O dönemde Feijóo, Vox'un Castilla y León'daki muhafazakar hükümete katılması konusunda çekinceler taşıyordu. Ertesi yıl Valencia, Aragon, Murcia ve Extremadura'daki muhafazakarlarla koalisyona girdiler, fakat refakatsiz göçmen çocukların bölgelerine getirilmesini kabul etmeyi reddettikleri için 2024'te beş hükümetten de çekildiler.O zamandan beri Extremadura, Aragon, Kastilya ve León ve Endülüs'te PP ile yeni koalisyon anlaşmaları imzaladılar.İspanyol siyasetinde bölgeler neden önemli?Birçok Avrupa ülkesinin aksine İspanya'da kendi parlamentosu ve yetkileri olan 17 özerk bölge (ve iki şehir) bulunuyor. Kuzeydoğudaki Katalonya ve kuzeydeki Bask bölgesinin kendi polis güçleri de var.Pazar günkü sonuç için bölgelerin önemi büyük. İspanya parlamentosundaki 350 sandalyenin 48'i tek başına Katalonya'ya ait ve Sosyalistler son dönemde destek için bölgesel partilere bel bağlamaya başladı. Sánchez hükümeti, Bask ayrılıkçıları Bildu ve iki Katalan partisinin, soldaki ERC'nin ve sağdaki Junts'un desteğini alıyordu. Ancak Junts konut reformunu desteklemeyi reddedince, Sánchez parlamentoyu feshetmeye karar verdi.Seçim sistemi nasıl işliyor?İspanya, her birinde en az iki sandalye bulunan 50 seçim bölgesie ayrılıyor. Ceuta ve Melilla bölgelerinin her birinde birer sandalye bulunurken, diğer 248 sandalye seçmen sayısına göre orantılı dağıtılıyor.Madrid 38, Barcelona 32 ve Valencia 16 sandalyeye sahip olacak. Bir partinin bir eyalette sandalye kazanabilmesi için oyların yüzde 3'ünü alması gerekiyor. Fakat ancak daha az sandalyeye sahip küçük eyaletlerde partilerin genellikle bundan daha fazlasına ihtiyacı oluyor.Alberto Nunez Feijoo: Başbakan olmaya en yakın isim

2022'den bu yana muhafazakar muhalefetin lideri Feijóo, İspanya'nın bir sonraki başbakanı olmaya en yakın isim olarak görülüyor.Seçmenlere sunduğu başlıca vaat, 2009'dan itibaren kuzeybatıdaki Galiçya bölgesinin başkanlığını yürüttüğü 13 yılda edindiği deneyim ve yetenekli bir yönetici olarak sahip olduğu itibar."Buna yönetim denir, benim de bildiğim iş bu" diyen Feijóo, kendi ağırbaşlı duruşunu Sosyalist rakibi Pedro Sánchez ile kıyasladı. Muhafazakar lider "Mitinglerde dans etmiyorum ya da şaşaalı bir siyaset tarzı izlemiyorum;ama hırsızlık da yapmıyorum, yalan da söylemiyorum" dedi. Feijóo ayrıca, seçimi kazanamaması durumunda hem muhafazakar kanadın liderliğinden hem de milletvekilliğinden ayrılacağını söylüyor.Pedro Sanchez: En çetin sınavını verecek tecrübeli Sosyalist lider

54 yaşındaki Sánchez, son 12 yıldır Sosyalistlerin, 2018'den bu yana ise İspanya'nın lideri. Siyasi arenada zorlu süreçlerden çıkmayı başaran bir isim olarak ün kazansa da, 11 yıl içindeki altıncısı olacak bu seçim, şimdiye kadarki en çetin sınavı gibi görünüyor.Sanchez, İspanya'nın konut krizini çözmeye odaklanmak amacıyla erken seçim kararı aldı ve sandık başında "ilerici bir İspanya'nın destansı geri dönüşünü" vaat etti. Ancak hem kendisi hem de partisi, bir dizi yolsuzluk skandalı, Ceuta'da yaşanan göçmen krizi ve dokuz ay arayla meydana gelen iki tren kazasıyla sarsıldı. Feijoo ile katıldığı televizyon tartışmasında Sanchez, "Hükümetim kusursuz değildi, hatalar yaptım, güvenmemem gereken insanlara güvendim" diyerek durumu kabul etti.Göç karşıtı Vox lideri Santiago Abascal

Sanchez'in kaderini, Abascal'ın göçmen karşıtı, popülist partisi Vox'un yükselişi belirleyebilir. Kamuoyu yoklamaları, partiyi rahat üçüncücülükte gösteriyor ve Sosyalistlerden oy çaldığına işaret ediyor.50 yaşındaki Abascal, partisinin aşırı sağcı olduğu iddiasını reddediyor ve Vox'u ana akım siyasete taşımayı amaçlıyor. "Yasa dışı" göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve İspanya'ya katkı sağlamayan yabancıların ülkelerine geri gönderilmesi, Abascal'ın temel gündem maddeleri arasında yer alıyor. Vox lideri, 18 yaşında Halk Partisi'ne (PP) katıldı, önce yerel meclis üyesi, ardından Bask bölge parlamentosunda milletvekili olarak görev yaptı.Siyasi çizgisi, ailesinin ayrılıkçı Bask örgütü ETA tarafından maruz bırakıldığı tehdit ve gözdağı olaylarıyla şekillendi. Hem babası hem de dedesi kamu görevlisiydi ve siyasi rolleri nedeniyle hedef alınmışlardı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .