İsrail 15 katlı binayı yerle bir etti

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik gece operasyonları çerçevesinde Beyrut'ta birden fazla noktayı vurdu. Saldırının en korkunç anı, başkent merkezindeki 15 katlı binanın tamamen yıkılmasıyla yaşandı.

Bölgede yaşayanlar, yıkım anını cep telefonlarıyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sivil yerleşimlerin saldırıdan nasıl etkilendiğini gözler önüne serdi.

HEDEFTE HİZBULLAH İDDİASI

İsrail ordusu, yıkılan binanın bodrum katında Hizbullah'a ait nakit para depolandığını ileri sürdü. Ayrıca, Beyrut'un yoğun nüfuslu bölgeleri arasında bulunan Zuqaq el-Blat ve Basta semtlerindeki apartmanların da hedef alındığı belirtildi.