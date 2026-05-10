İsrail, Aktivistleri Sınır Dışı Etti

İSRAİL ordusunun Küresel Sumud Filosu'na baskında alıkoyduğu iki aktivistin sınır dışı edildiği bildirildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'e ilişkin soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Kişk ile Avila'nın bugün İsrail'den sınır dışı edildikleri kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukayı sürdüreceği ve ablukanın ihlalini kabul etmeyeceği aktarıldı.
