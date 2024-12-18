İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi - Son Dakika
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İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi

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Golan tepelerinde, İsrail askerlerinin bölgeyi izlediği mevzilerini ve yaşananları ilk kez tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç aktardı. İsrail'in, Suriye'deki geçiş döneminden faydalandığı ve bölgeyi mevzilerden abluka altına aldığı belirtildi. İsrail savaş jetleri ve dronları sınır devriyesi gerçekleştirdiği anlar görüntülendi. İsrail tanklarının geçtiği yerlerde köylüleri tehdit ettiği aktarıldı.

18.12.2024 15:09  Güncelleme: 15:21
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Golan tepelerinde İsrail askerlerinin bölgeyi izlediği mevzilerini ilk kez tv100 görüntüledi. Suriye'deki geçiş döneminden istifade eden İsrail'in bölgeyi nasıl abluka altına aldıklarını tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç aktardı.

Golan tepelerinde İsrail askerlerinin bölgeyi izlediği mevzilerini ve yaşananları tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç aktardı. Koç, İsrail'in Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte, Suriye'deki geçiş dönemindenistifade ettiklerini belirterek, bölgeyi mevzilerden abluka altına aldıklarını aktardı.

İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi

İsrail savaş jetleri ve dronlarının sınır devriyesi gerçekleştirdiği o anlar görüntülendi.

YOLLARI TAHRİP EDİYORLAR

tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç'un bölge halkından aldığı bilgilere göre, İsrail tankları geçtiği yerlerde köylüleri de tehdit ediyor. İşgalci İsrail köye girilmesin diye yolları da tahrip ediyor.

İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
İsrail askerlerinin Golan\'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi

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Son Dakika Dünya İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi - Son Dakika
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