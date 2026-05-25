İsrail Bakanı\'ndan Çarpıcı Çağrı

İSRAİL Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya 'ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi' çağrısında bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırılarının normalleştirilmemesi gerektiğini bildirdi. Ben-Gvir, "Başbakan Netanyahu'nun, Trump'ın masasına vurup ona Lübnan'da savaşa geri döneceğimizi bildirmesinin zamanı geldi. Lübnan'da elektriği kesmeli, Zahrani'yi ele geçirmeli ve büyük bir savaşa geri dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.