Netanyahu\'dan Rothschild\'in ölümü sonrası ilk sözler

Dünya

Pentagon ve Hamas\'tan kendini yakan askerle ilgili art arda açıklamalar

Meclis\'te olmayan Nurettin Nebati\'nin yerine pusula verildiği ortaya çıktı, TBMM kapatıldı

Siyasetten iş dünyasına birçok alanda faaliyet gösteren İngiltere kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri Jacob Rothschild, önceki gün 87 yaşında yaşamını yitirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudi iş insanı Rothschild için taziye mesajı yayınladı.

Rothschild ailesinin lideri Jacob Rothschild, önceki gün 87 yaşında öldü. Ailesi, Rothschild'in cenazesinin Yahudi geleneklerine uygun olarak aile içi bir törenle gerçekleştirileceğini, ileri bir tarihte de anma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Jacob Rothschild

"YAHUDİ DEVLETİNİN KURULUŞUNA VAZGEÇİLMEZ KATKILARDA BULUNDU"

İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyaca ünlü bir hayırsever ve İsrail devletinin büyük bir destekçisi olan Lord Jacob Rothschild'in vefatı nedeniyle Rothschild ailesine en derin taziyelerimi iletiyorum. 19. yüzyılda Baron Rothschild gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna vazgeçilmez katkılarda bulundu. 20. ve 21. yüzyılda Lord Jacob Rothschild bu gururlu geleneği sürdürdü. İsrail halkı onu sonsuz şükran ve takdirle anacaktır." ifadelerini kullandı.

JACOB ROTHSCHILD KİMDİR?

İngiltere'de 1936'da doğan Rothschild, ülkenin önde gelen okullarından Eton College ve Oxford Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra aile mesleği olan bankacılıkla iş hayatına atıldı.

Jacob Rothschild

Birçok finans şirketi ve varlık yönetim şirketinin kurucusu ve yöneticisi olan Rothschild, aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat koleksiyonlarının sergilendiği Londra'daki Ulusal Galeri'nin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

Jacob Rothschild

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi olarak 1991-1999 yıllarında görev yapan Rothschild, öldüğünde "4. Rothschild Baronu" unvanını taşıyordu. Baron unvanını oğlu Nathaniel Philip Rothschild üstlenecek.