İsrail ve Ürdün arasındaki Ürdün Geçidi projesi hızlandırılıyor - Son Dakika
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İsrail ve Ürdün arasındaki Ürdün Geçidi projesi hızlandırılıyor

31.07.2022 16:15
İsrail ve Ürdün arasındaki Ürdün Geçidi projesi hızlandırılıyor

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Ürdün Kralı II. Abdullah'ı ziyareti sonrasında İsrail Hükümeti, bugün açıklama yaparak iki ülke sınırındaki ortak istihdam ve endüstri parkı projesi olan Ürdün Geçidi projesinin hızlandırılmasına karar verildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Ürdün Kralı II. Abdullah'ı ziyareti sonrasında İsrail Hükümeti, bugün açıklama yaparak iki ülke sınırındaki ortak istihdam ve endüstri parkı projesi olan Ürdün Geçidi projesinin hızlandırılmasına karar verildiğini duyurdu.

İsrail hükümeti açıklamasında "Hükümet bugün, Başbakan Yair Lapid ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej'in 'Ürdün Geçidi' projesinin uygulanmasını hızlandırma önerisini onayladı" denildi. Ürdün Geçidi, İsrail Devleti ile Ürdün Haşimi Krallığı arasındaki ortak sanayi bölgesi projesidir ve ilk olarak 1994 barış anlaşması müzakereleri sırasında önerilmişti. Proje kapsamında iki ülkenin sınırında bir sanayi bölgesi olacağı, İsrailli ve Ürdünlü girişimcilerin ve iş adamlarının doğrudan iletişim kurmasını sağlayacağı ifade edildi.

Bölgenin kalkınmasına ve güçlenmesine büyük katkı sağlayacak bir atılım olduğunu ifade eden Başbakan Lapid, projeyle ilgili son detayların geçen hafta Amman'daki Kral II. Abdullah ziyareti sırasında ele alındığını ifade etti. İsrail Başbakanı Lapid konuyla ilgili "Bu, her iki ülkede de istihdamı artıracak, ekonomik ve diplomatik ilişkilerimizi geliştirecek, iki ülke arasındaki barış ve dostluğu artıracak bir girişimdir" dedi.

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, İsrail, Ürdün, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ve Ürdün arasındaki Ürdün Geçidi projesi hızlandırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ve Ürdün arasındaki Ürdün Geçidi projesi hızlandırılıyor - Son Dakika
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