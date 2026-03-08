İsrail, Beyrut'taki otelde Kudüs Gücü Komutanlarını hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Beyrut'taki otelde Kudüs Gücü Komutanlarını hedef aldı

İsrail, Beyrut\'taki otelde Kudüs Gücü Komutanlarını hedef aldı
08.03.2026 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü komutanlarından oluşan bir grubu hedef aldığını açıkladı. Saldırıda 5 kişinin öldüğü iddia edildi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü komutanlarından oluşan bir grubu hedef aldığını açıkladı. Saldırıda 5 kişinin öldüğü iddia edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hedef alınan kişilerin Lübnan'da İran, Hizbullah ve diğer silahlı gruplar arasındaki faaliyetleri koordine etmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Açıklamaya göre saldırıda hayatını kaybedenler arasında, Lübnan'daki Hizbullah ve Hamas da dahil olmak üzere silahlı gruplara para aktarımından sorumlu olduğu iddia edilen Mecid Hüseyni, Lübnan Birliği İstihbarat Komutanı Ali Rıza Bey Azar ve Filistin Birliği İstihbarat Subayı Ahmed Resuli yer aldı.

İSTİHBARAT GÖREVLİLERİ DE ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

İsrail ordusu ayrıca saldırıda, İsrail hakkında bilgi toplamakla görevli olduğu belirtilen istihbarat görevlisi Hüseyin Ahmedlu ile Filistin Birliği'nde Hizbullah temsilcisi ve Hizbullah ile Kudüs Gücü arasındaki koordinasyonu sağladığı öne sürülen Ebu Muhammed Ali'nin de hayatını kaybettiğini iddia etti.

Açıklamada Lübnan Birliği'nin İran ile Hizbullah arasında merkezi bir temas noktası olarak görev yaptığı ileri sürüldü.

LÜBNAN'A SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesi üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini duyurmuştu. Bunun ardından İsrail, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattığını ve başkent Beyrut'un da hedef alındığını açıklamıştı.

Havadan ve denizden düzenlenen yoğun saldırıların ardından İsrail ordusu, Lübnan'daki kara operasyonunu genişletme kararı aldığını bildirdi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 100 artarak 394'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 1130'a çıktığını açıkladı.

Orta Doğu, Politika, Lübnan, Beyrut, İsrail, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Beyrut'taki otelde Kudüs Gücü Komutanlarını hedef aldı - Son Dakika

Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı
Beşiktaş’tan TFF’ye tarihi VAR teklifi Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi
Irak Meclisi’nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk’un tercihi karşısında şaştı kaldı İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu
Donald Trump: Kız okulunu İran vurdu Donald Trump: Kız okulunu İran vurdu

00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
23:03
Daha önce hiç böyle görmediniz Sadettin Saran’dan hakem tepkisi
Daha önce hiç böyle görmediniz! Sadettin Saran'dan hakem tepkisi
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 00:54:45. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Beyrut'taki otelde Kudüs Gücü Komutanlarını hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.