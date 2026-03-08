İsrail, Beyrut\'taki otelde Kudüs Gücü Komutanlarını hedef aldı

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü komutanlarından oluşan bir grubu hedef aldığını açıkladı. Saldırıda 5 kişinin öldüğü iddia edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hedef alınan kişilerin Lübnan'da İran, Hizbullah ve diğer silahlı gruplar arasındaki faaliyetleri koordine etmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Açıklamaya göre saldırıda hayatını kaybedenler arasında, Lübnan'daki Hizbullah ve Hamas da dahil olmak üzere silahlı gruplara para aktarımından sorumlu olduğu iddia edilen Mecid Hüseyni, Lübnan Birliği İstihbarat Komutanı Ali Rıza Bey Azar ve Filistin Birliği İstihbarat Subayı Ahmed Resuli yer aldı.

İSTİHBARAT GÖREVLİLERİ DE ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

İsrail ordusu ayrıca saldırıda, İsrail hakkında bilgi toplamakla görevli olduğu belirtilen istihbarat görevlisi Hüseyin Ahmedlu ile Filistin Birliği'nde Hizbullah temsilcisi ve Hizbullah ile Kudüs Gücü arasındaki koordinasyonu sağladığı öne sürülen Ebu Muhammed Ali'nin de hayatını kaybettiğini iddia etti.

Açıklamada Lübnan Birliği'nin İran ile Hizbullah arasında merkezi bir temas noktası olarak görev yaptığı ileri sürüldü.

LÜBNAN'A SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesi üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini duyurmuştu. Bunun ardından İsrail, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattığını ve başkent Beyrut'un da hedef alındığını açıklamıştı.

Havadan ve denizden düzenlenen yoğun saldırıların ardından İsrail ordusu, Lübnan'daki kara operasyonunu genişletme kararı aldığını bildirdi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 100 artarak 394'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 1130'a çıktığını açıkladı.