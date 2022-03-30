RISHON LETZION, 30 Mart (Xinhua) — İsrail Doğa ve Milli Parklar İdaresi, iki dişi caretta carettanın İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde tedavi gördükten sonra Salı günü Akdeniz'e bırakıldığını bildirdi.
RISHON LETZION, 30 Mart (Xinhua) — İsrail Doğa ve Milli Parklar İdaresi, iki dişi caretta carettanın İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde tedavi gördükten sonra Salı günü Akdeniz'e bırakıldığını bildirdi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
30.03.2022 18:02:01. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar - Son Dakika