İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar - Son Dakika
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İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar

30.03.2022 17:55
İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar

RISHON LETZION, 30 Mart (Xinhua) — İsrail Doğa ve Milli Parklar İdaresi, iki dişi caretta carettanın İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde tedavi gördükten sonra Salı günü Akdeniz'e bırakıldığını bildirdi.

RISHON LETZION, 30 Mart (Xinhua) — İsrail Doğa ve Milli Parklar İdaresi, iki dişi caretta carettanın İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde tedavi gördükten sonra Salı günü Akdeniz'e bırakıldığını bildirdi.

İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar
İsrail'in orta kesimlerinde bulunan Rishon Letzion kenti yakınlarındaki Palmachim sahilinde caretta carettaların Akdeniz'e bırakılmasını izleyen insanlar, 29 Mart 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar
İsrail'in orta kesimlerinde bulunan Rishon Letzion kenti yakınlarındaki Palmachim sahilinde caretta carettaların Akdeniz'e bırakılmasını izleyen insanlar, 29 Mart 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar
İsrail'in orta kesimlerinde bulunan Rishon Letzion kenti yakınlarındaki Palmachim sahilinde denize bırakılan bir caretta caretta, 29 Mart 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

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30 Mart, Akdeniz, İsrail, Mart, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar - Son Dakika


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