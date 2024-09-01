Hamas Tarafından Rehin Alınan İsrailli 6 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

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İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), 7 Ekim'de Hamas tarafından rehin alınan, 2'si kadın 4'ü erkek olmak üzere 6 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

IDF'ten yapılan açıklamada, "Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Başçavuş Ori Danino'nun cesetleri dün bulunarak çıkarıldı. Hepsi 7 Ekim'de rehin alınmış ve Gazze'de esaret altındayken Hamas tarafından öldürülmüştü. IDF ve ISA ailelere en içten başsağlığı dileklerini iletmektedir. İsrail güvenlik güçleri tüm rehineleri mümkün olan en kısa sürede evlerine getirmek için tüm imkanlarıyla çalışmaktadır" denildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ölen rehinelerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu acı ve zor zamanda, düşüncelerim ve kalbim öldürülen rehinelerin aileleriyle birlikte. Onlar Hamas tarafından rehin tutuldular ve soğukkanlılıkla öldürüldüler. Hatıraları hayırlara vesile olsun. Rehinelerin cesetlerini İsrail'de defnedilmek üzere almak üzere karmaşık bir operasyon yürüten IDF ve ISA güçlerisini takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.