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İsrail'de hükümete rehine takası anlaşması için çağrıda bulunan kadın grupları cadde ve kavşakları trafiğe kapattı - Son Dakika
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İsrail'de hükümete rehine takası anlaşması için çağrıda bulunan kadın grupları cadde ve kavşakları trafiğe kapattı

İsrail'de Kadın Grupları, Gazze'de alıkonulan rehinelerin serbest bırakılması için acil bir anlaşma çağrısında bulunarak ülke genelinde protesto düzenledi. Ana cadde ve kavşakları trafiğe kapatan gruplar, Gazze'ye insani yardımın rehineler serbest kalana kadar yapılmaması gerektiğini savunan bir duruş sergiledi. Tel Aviv'de bu akşam gerçekleşecek büyük bir protesto gösterisi planlanıyor.

İsrail\'de hükümete rehine takası anlaşması için çağrıda bulunan kadın grupları cadde ve kavşakları trafiğe kapattı
24.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:38
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İsrail'de Kadın Grupları, Gazze'de alıkonulan rehinelerin hemen serbest bırakılması için protesto düzenledi. Hükümete acil olarak rehine takası anlaşması yapma çağrısında bulunan gruplar, ana cadde vekavşakları trafiğe kapattı.

Rehineler serbest kalana kadar Gazze'ye insani yardım yapılmaması gerektiğini savunan bazı gruplar da Gazze'ye giden yardım konvoylarınıengellemeye çalıştı.

Bu akşam başkent Tel Aviv'de büyük bir protesto gösterisi yapılacağı belirtildi.

İsrailli yetkililer, görüşmelerde ilerleme olmadığını belirtirken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'a karşı baskıyı artırdığını duyurarak bölgedeki gerilimi artırıyor.

Protestoların ardındaki temel talep, rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasıdır. Bu durum, ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çekerken, kadın gruplarının sesi, bu anlamda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik etkili bir kampanya yürütüyor. Bu girişimler, bölgesel barış ve güvenlik konularında çözüm arayışında toplumun geniş kesimlerini bir araya getiriyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de hükümete rehine takası anlaşması için çağrıda bulunan kadın grupları cadde ve kavşakları trafiğe kapattı - Son Dakika


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