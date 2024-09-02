İsrail'de Kitlesel Protestolar: Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin Daha Fazla Şey Yapılması İsteniyor

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(ANKARA) - Gazze'de altı rehinenin ölü bulunmasının ardından İsrail'de pazar günü, ülke genelinde kitlesel protestolar düzenlendi. Protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kalan 101 rehineyi eve getirmek için daha fazla şey yapmasını istedi.

Ülke genelinde protesto eylemlerine yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı belirtilirken, protestocular, Kudüs sokaklarını kapatarak, başbakanlık konutunun dışında gösteri düzenledi. Tel Aviv'de de havadan çekilen görüntülerde, ana otoyolun, ölü bulunan rehinelerin fotoğraflarının yer aldığı bayrakları tutan protestocularla dolu olduğu görüldü. İsrail medyasında, polisin yolları kapatan göstericilere tazyikli su sıktığı görüntüler yer aldı. İsrail yerel medyası protestolar sırasında 29 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İsrail hükümetinin, Hamas'ın elindeki İsrailli rehineleri serbest bırakacak bir ateşkes anlaşması sağlamada başarısız olduğunu düşünen İsrailliler, hükümete duyduğu güvenin giderek azaldığını ve hayal kırıklığının giderek arttığını belirtti.

İşçi sendikalarından, 1 günlük grev çağrısı

İşçi sendikaları başkanları, bugün için bir günlük genel grev çağrısı yaptı. İsrail halkının artan öfkesi karşısında, İsrail Sendika Federasyonu Başkanı Arnon Bar-David, pazartesi günü hükümete bir anlaşma imzalaması için baskı yapmak amacıyla genel grev çağrısı yaptı ve İsrail'in ana hava ulaşım merkezi olan Ben Gurion Havaalanı'nın sabah 08: 00'den itibaren kapatılacağını dile getirdi.

İsrail ordusu, dün Filistin topraklarında çocuk felci aşılama kampanyasının başlaması ve Batı Şeria'daki şiddetin artması üzerine, Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki bir tünelden cesetlerin çıkarıldığını duyurmuştu.

İsrail Sağlık Bakanlığı Sözcüsü de dün yapılan adli incelemede, "Hamas militanları tarafından rehinelerin, 48-72 saat önce yakın mesafeden çok sayıda kurşunla öldürüldüğünün tespit edildiği bilgisini vermişti.

Netanyahu: "Rehineleri öldürenler, bir anlaşma istemiyor"

Yaklaşık 11 ay süren savaşı, ateşkes ve kalan rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşmayla sonlandırmaya ilişkin giderek artan çağrılarla karşı karşıya olan Netanyahu, İsrail'in sorumluları yakalayana kadar dinlenmeyeceğini söyledi ve "Rehineleri öldürenler, bir anlaşma istemiyor" dedi.

Hamas'ın üst düzey yetkilileri, ölümlerden İsrail'in ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddetmesinin sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı, Hamas ve diğer militanların 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin 200 kişiyi öldürmesinin ve 250 kişiyi rehin almasının ardından başladı.

O zamandan beri İsrail'in saldırısı, 2.3 milyonluk yerleşim bölgesinin çoğunu yerle bir etti. Gazze Sağlık Bakanlığı, en az 40 bin 738 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail hükümet kabinesinde fikir ayrılıkları

Netanyahu ile sık sık fikir ayrılığına düştüğü öne sürülen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da anlaşma çağrısında bulunurken, muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid de halkı Tel Aviv'deki gösteriye katılmaya çağırdı. Gösterileri durdurmak için son çare olarak, İsrail güvenlik kabinesinin sert görüşlü üyesi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, başsavcıdan grevi yasaklamasını istedi.

Rehine Aileleri Forumu, Netanyahu'ya sorumluluk alması ve anlaşmayı engelleyen şeyin ne olduğunu açıklaması çağrısında bulundu.

Biden: "Hamas liderleri, bu suçların bedelini ödeyecek"

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan asıllı bir vatandaş ile diğer rehinelerin ölümünden "yıkıldığını ve öfkelendiğini" söyledi ve buna ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamas liderleri bu suçların bedelini ödeyecek. ve kalan rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına almak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Delaware'deki Rehoboth Beach'te gazetecilere konuşan Trump ise ateşkes anlaşması konusunda "hala iyimser" olduğunu söyledi.

ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda aylardır sürdürülen dur-kalk müzakerelerde, ABD'nin artan baskılarına ve bölgedeki üst düzey yetkililerin defalarca yaptığı ziyaretlere rağmen, şu ana kadar bir anlaşma sağlanamadı.