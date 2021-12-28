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İsrail'de kuş gribi salgınında 5000 göçmen turna öldü! Uzmanlardan "Ölü kuşlara dokunmayın" uyarısı - Son Dakika

İsrail'de kuş gribi salgınında 5000 göçmen turna öldü! Uzmanlardan "Ölü kuşlara dokunmayın" uyarısı

28.12.2021 15:11
İsrail'de kuş gribi salgınında 5000 göçmen turna öldü! Uzmanlardan "Ölü kuşlara dokunmayın" uyarısı

İsrail'de baş gösteren kuş gribi (H5N1) nedeniyle 5000'den fazla turna öldü. İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg yaptığı açıklamada salgını "Ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar" olarak nitelendirdi. Hola Tabiat Parkı ve Hola Gölü çevresindeki ölü kuşların temizlenme çalışmalarına devam edildiğini duyuran yetkililer, halkı uyararak ölü kuşlara dokunulmaması gerektiğini açıkladı.

İsrail'de baş gösteren kuş gribi nedeniyle göçmen kuşların doğal uğrak yeri olduğu ifade edilen Hola Gölü'nde, yaklaşık 5000 bin turna salgın sebebiyle öldü. Konu hakkında açıklama yapan İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg "Ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar. Hasta sazlıkta kuş gribinden 5000 turna öldü ve hasarın boyutu hala belirsiz" dedi.

İsrail'de kuş gribi salgınında 5000 göçmen turna öldü! Uzmanlardan 'Ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı

YÜZ BİNLERCE TAVUK DA ÖLDÜ

Bakan Zandberg salgının devam ettiği tabiat parkında incelemelerde bulunduğunu ve kuş gribinin turnaların yanı sıra yüzbinlerce tavuğu da öldürdüğünü belirtti.

İsrail'de kuş gribi salgınında 5000 göçmen turna öldü! Uzmanlardan 'Ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı

ÖLÜ KUŞLARA DOKUNMAYIN

İsrail Tabiat ve Parklar Kurumu yaptığı açıklamada Hola Tabiat Parkı'ndaki kuş gribi salgınının sürdüğü ve Hola Gölü çevresinde 5000 ölü kuş bulunduğunu belirtti. Yetkililer, göl ve çevresinde ölü kuşların temizlenme çalışmalarının yapıldığını ve parkın 1 Ocak'a kadar ziyaretçilere kapalı kalacağını ifade etti. Yetkililer ayrıca halkı uyararak ölü kuşlara dokunulmaması gerektiğini belirtti.

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Kuş Gribi, İsrail, Ölü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İsrail'de kuş gribi salgınında 5000 göçmen turna öldü! Uzmanlardan 'Ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İsrail'de kuş gribi salgınında 5000 göçmen turna öldü! Uzmanlardan "Ölü kuşlara dokunmayın" uyarısı - Son Dakika
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