İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonu ve İran'ın "Gerçek Vaat 3" adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş 7. gününe girdi.
İki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisi Per Egil Selvaag'ın ikametgahında bir patlama meydana geldiğini duyurdu.
İsrailli merkezli Kanal 12 ise Selvaag'ın, Tel Aviv'in dışında bulunan Herzliya'daki ikametgahının bahçesine bir el bombası atıldığını bildirdi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma durumu meydana gelmezken, Selvaag'ın konutunda maddi hasar oluştuğu kaydedildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, olayın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin bu olayın arkasındaki failleri hızla bulup, adalete teslim edip, hak ettikleri cezayı almaları için kararlılıkla hareket edeceğine inanıyorum" dedi.
İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının ardından Norveç, Mayıs 2024'te Filistin devletini tanıma kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da buna karşın Norveç'in Filistin işlerine bakan diplomatlarının diplomatik statüsünü sonlandırmıştı.
Son Dakika › Dünya › İsrail'de Norveç Büyükelçisi'nin ikametgahına el bombası atıldı - Son Dakika
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