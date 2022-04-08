İsrail'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 8 Yaralı

08.04.2022 10:12
İsrail'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 8 Yaralı

KUDÜS, 8 Nisan (Xinhua) — Tel Aviv'deki İchilov Hastanesi yayınladığı açıklamayla, iki kişinin hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünü doğruladı. Polis sözcüsü Eli Levi, silahlı saldırının kentin kafe ve barlarla dolu en işlek caddesi olan Dizengoff Caddesi üzerindeki "birkaç konumda" düzenlenen "bir terör saldırısı" olduğunu açıkladı. Levi, kaçak olduğuna inanılan bir saldırganın yakalanması için sınır polisi de […]

<a class='keyword-sd' href='/israil/' title='İsrail'>İsrail</a>'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 8 Yaralı

KUDÜS, 8 Nisan (Xinhua) — Tel Aviv'deki İchilov Hastanesi yayınladığı açıklamayla, iki kişinin hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünü doğruladı. Polis sözcüsü Eli Levi, silahlı saldırının kentin kafe ve barlarla dolu en işlek caddesi olan Dizengoff Caddesi üzerindeki "birkaç konumda" düzenlenen "bir terör saldırısı" olduğunu açıkladı.

İsrail'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 8 Yaralı
İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen silahlı saldırının ardından bir yaralı hastaneye kaldırıldı, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gideon Markowicz/JINI/dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Levi, kaçak olduğuna inanılan bir saldırganın yakalanması için sınır polisi de dahil olmak üzere yüzlerce polisin şehir genelinde büyük bir insan avı başlattığını söyledi. Levi, Tel Aviv sakinlerinden "evde kalmalarını, kapılarını kilitlemelerini ve kapı önlerinde durmaktan kaçınmalarını" istedi.

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı Erzincan emniyetinden gururlandıran klip Erzincan emniyetinden gururlandıran klip

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya İsrail'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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