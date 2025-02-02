İsrail\'de Yeni Genelkurmay Başkanı Atandı

Dünya

İSRAİL'de istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yerine Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir atandı.

İsrail'de 7 Ekim'deki başarısızlığın sorumluluğunu üstlendiğini duyurarak istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yerine Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir getirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldığı bildirildi.

2021 yılına kadar Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yapan emekli Tümgeneral Zamir, 2023'ten bu yana Savunma Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü. Zamir, İsrail'de komitenin değerlendirmesi ve kabine oylamasından sonra resmi olarak atanarak ülkenin 24'üncü Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.