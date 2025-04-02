İsrail'den skandal Gazze hamlesi: 36. Tümen sınırı geçti - Son Dakika
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Dünya

İsrail'den skandal Gazze hamlesi: 36. Tümen sınırı geçti

İsrail\'den skandal Gazze hamlesi: 36. Tümen sınırı geçti

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeni alanları ele geçirmek amacıyla genişletme kararı aldıklarını duyurdu. Katz'ın açıklamaları sonrasında 36. Tümen bu sabah erken saatlerde Güney Gazze'ye girdi.

02.04.2025 10:27
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları genişletme kararı aldıklarını açıkladı. Gazze'de yaşayanlara, "Hamas'ı kovun ve tüm rehineleri iade edin " diye seslenen Katz, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırısının "teröristleri ve terörist altyapıyı ezmek, temizlemek ve İsrail Devleti'nin güvenlik bölgelerine eklenecek yeni alanları ele geçirmek amacıyla genişletileceğini" söyledi.

BU SABAH ERKEN SAATLERDE GÜNEY GAZZE'YE GİRDİLER

İsrail ordusu geçtiğimiz ay, 36. Tümeni Gazze'deki operasyonlara hazırlanmak üzere Güney Komutanlığı'na gönderilmişti.

36. Tümene bağlı birliklerin, Gazze'ye yönelik saldırın genişletilmesinin bir parçası olarak bu sabah erken saatlerde Güney Gazze'ye girdiği kaydedildi. İsrail ordusunun bu gece Gazze Şeridi'nin güneyine (Refah ve Han Yunus) düzenlediği yoğun saldırılara da 36. Tümen öncülük etti.

İsrail'den skandal Gazze hamlesi: 36. Tümen sınırı geçti

REFAH MERKEZE DOĞRU İLERLİYORLAR

Filistin medyası da gece boyunca Refah ve Han Yunus'ta büyük bir saldırı dalgası yaşandığını, İsrail kuvvetlerinin bu sabah Refah merkeze doğru ilerlediğini bildirdi.

İSRAİL BAZI BÖLGELERİN BOŞALTILMASINI İSTEMİŞTİ

İsrail ordusu geçen günlerde, daha önce kara saldırısı düzenlemediği Refah kentinin tamamıyla, Refah ile Han Yunus arasındaki geniş bir bölge için tahliye açıklaması yapmıştı.

Orta Doğu, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den skandal Gazze hamlesi: 36. Tümen sınırı geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yahya Gültekin:
    Unutmayın bu yazımı çok ama çok yakındır ALLAH bütün İslam liderlerinin ve ülkelerinin üzerine belalar afetler yangınlar depremler yollayacak Filistine konuşmakla yazmakla kınamakla yardım edilmez amerika konuşmuyor yazmıyor kınamıyor bütün İslam ülkelerine diyorki açık açık eyer yiyorsa benim yapabildiklerimi yapın diyor bizim İslam ülkeleri liderleride sıvalıyor kınıyor boş boş laf salatası yapıyor 9 0 Yanıtla
  • ismail Demirpolat:
    İsrail'in bir kinamalık canı var. Her an şiddetli bir kınama ile büyük zayiatlar verebilirler. Onların Atom bombası varsa bizim de şiddetli şekilde kınamamız var. Artık gerisini İsrail düşünsün. 4 0 Yanıtla
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