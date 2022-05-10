İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi! - Son Dakika
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İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!

10.05.2022 19:36
İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!

Tel Aviv-İstanbul seferi için hazırlık yapan uçaktaki bazı yolcuların telefonuna "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi. Paniğe kapılan yolcuların durumu uçaktaki yetkililere aktarmasından sonra kule ile irtibat kuruldu. Olaya müdahale eden ekipler, uçağın park pozisyonuna geri döndürüldüğünü ve yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı için yeniden havalandığını bildirdi.

Anadolujet'in Tel-Aviv İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapmak için pist başına ilerlemeye çalışan TK-7709 sefer sayılı uçakta bulunan bazı yolcuların cep telefonlarına, düşen bir uçağın fotoğrafı gönderildi.
Yolcuların durumu görevlilere haber vermesi üzerine Ben Gurion Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçilerek durum aktarıldı. Bunun üzerine park yerine geri dönen uçak, yapılan incelemenin ardından herhangi bir olumsuz durumun rastlanılmaması üzerine İstanbul'a havalandı.

"KABLOSUZ DOSYA PAYLAŞIM UYGULAMASINDAN GÖNDERİLDİ"

Konuya ilişkin THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"10 Mayıs tarihli TK-7709 sayılı Tel Aviv – İstanbul Sabiha Gökçen (AnadoluJet) seferimizde, Boeing 737 tipi yolcu uçağımızın park pozisyonundan kalkışa doğru seyri esnasında bir grup yolcumuz kablosuz dosya paylaşım uygulaması üzerinden uçak içinde bu uygulamaya açık iletişim cihazı olan tüm yolcularımızla 'kırıma uğramış uçak fotoğrafları' paylaşmıştır.

"UÇUŞA ENGEL BİR DURUMA RASTLANMADI"

Ortaklığımızla ilgisi bulunmayan görsellerin paylaşımı sonrası sefer kaptanımız meydan otoritesi ile teması geçmiş ve uçak park pozisyonuna geri dönmüştür. TLV Havalimanı Güvenlik Otoriteleri rutin güvenlik prosedürlerini tamamlamış olup uçuşa engel bir durum tespit edilmemesi sonucu uçağımız 153 ve bir bebek yolcusuyla havalanmıştır."

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AnadoluJET, İstanbul, Tel Aviv, Uçak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara 'kaza yapan uçak' fotoğrafları gönderildi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi! - Son Dakika
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