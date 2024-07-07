İsrail-Filistin savaşında 108 gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

İsrail-Filistin savaşında 108 gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybetti

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail-Filistin savaşının başlamasından bu yana en az 108 gazeteci ve medya çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. CPJ'nin incelemelerine göre, hayatını kaybedenlerin çoğunluğu Filistinli gazetecilerdir. Gazze'deki gazeteciler, çatışma sırasında yüksek risklerle karşı karşıya kalmaktadır. CPJ, gazetecilerin korunması ve gerçeğin aktarılması için önlemler alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

07.07.2024 16:03
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(ANKARA)- Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi(CPJ), İsrail- Filistin savaşının başlamasından bu yana en az 108 gazeteci ve medya çalışanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

CPJ(Committee to Protect Journalists), 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail- Gazze savaşında şu ana kadar 108 gazeteci ve medya çalışanının öldüğünü bildiren inceleme yayınladı. CPJ'nin ön incelemeleri, 6 Temmuz 2024 itibarıyla savaşın başlamasından bu yana öldürülen 39 binden fazla kişi arasında en az 108 gazeteci ve medya çalışanının da bulunduğunu ortaya koydu. Bu, CJP'nin 1992 yılında veri toplamaya başlamasından bu yana gazeteciler için en ölümcül dönem oldu.

Gazze'deki gazeteciler, İsrail kara saldırısı?sırasında çatışmayı haber yapmaya çalışırken özellikle yüksek risklerle karşı karşıya kalıyor. Bunlar arasından en yıkıcı İsrail hava saldırıları, kesintiye uğrayan iletişim, tedarik sıkıntısı ve kapsamlı elektrik kesintileri yer alıyor.

CPJ Program Direktörü Carlos Martinez de la Serna, "Gazze'deki savaş başladığından beri gazeteciler, habercilikleri için en yüksek bedeli, hayatları ile ödüyorlar. Koruma, ekipman, uluslararası varlık, iletişim veya yiyecek ve su olmadan dünyaya gerçeği anlatmak için hala hayati önem taşıyan işlerini yapıyorlar. Her gazeteci öldürüldüğünde, yaralandığında, tutuklandığında veya sürgüne gitmeye zorlandığında, gerçeğin parçalarını kaybediyoruz" dedi.

CPJ, 6 Temmuz itibarıyla, 108 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü tespit etti. CPJ'in incelemesine göre, hayatını kaybeden gazeteci ve medya çalışanlarından 103'ü Filistinli, 2'si İsrailli ve 3'ü Lübnanlı. CPJ, 32 gazetecinin yaralandığını, 2 gazetecinin kaybolduğu ve 51 gazetecinin tutuklandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İsrail-Filistin savaşında 108 gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybetti - Son Dakika

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